विज्ञापन
विशेष लिंक

लौकी की सब्जी नहीं पसंद? अब जूस को बनाएं साथी, जानें लौकी का जूस पीने के फायदे

Lauki Ka Juice Pine Ke Fayde: अगर आप गर्मियों में रोजाना सुबह एक गिलास लौकी का जूस पीते हैं, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है. यहां जाने लौकी के जूस को अपने रूटीन में शामिल करने से क्या लाभ हो सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
लौकी की सब्जी नहीं पसंद? अब जूस को बनाएं साथी, जानें लौकी का जूस पीने के फायदे
लौकी का जूस पीने के फायदे | Bottle gourd juice health benefits

Lauki Ka Juice Pine Ke Fayde: लौकी, जिसे घीया या दूधी के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और फाइबर जैसे गुणों से भरपूर है. इतना ही नहीं इसकी तासीर भी ठंडी होती है. ऐसे में अगर आप गर्मियों में रोजाना सुबह एक गिलास लौकी का जूस पीते हैं, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. यहां जाने लौकी के जूस को अपने रूटीन में शामिल करने से क्या लाभ हो सकते हैं. 

Lauki Ka Juice Pine Se Kya Hota Hai | Lauki Ka Juice Pine Ke Kya Fayde Hain | Lauki Ka Juice Kaise Banaye

रोज लौकी का जूस पीने से क्या होता है?

वजन: लौकी के जूस में कैलोरी, फैट कम और फाइबर ज्यादा होता है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

पेट: लौकी के जूस में पाया जाने वाला फाइबर गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. पाचन को ठीक रखने के लिए लौकी का जूस पिया जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें: सुबह अंजीर खाने के बड़े फायदे, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी हो सकती है जादुई

ब्लड प्रेशर: लौकी के जूस में ज्यादा घुलनशील डायटरी फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है. 

स्ट्रेस: लौकी के जूस में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. स्ट्रेस और चिंता से राहत पाना चाहते हैं, तो लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lauki Ka Juice Pine Ke Fayde, Lauki Juice Benefits, Ehat Happens When You Drink Lauki Juice For 15 Days Empty Stomach, Lauki Ka Juice Kaise Banate Hai, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com