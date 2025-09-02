लौकी की सब्जी नहीं पसंद? अब जूस को बनाएं साथी, जानें लौकी का जूस पीने के फायदे

Lauki Ka Juice Pine Ke Fayde: लौकी, जिसे घीया या दूधी के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और फाइबर जैसे गुणों से भरपूर है. इतना ही नहीं इसकी तासीर भी ठंडी होती है. ऐसे में अगर आप गर्मियों में रोजाना सुबह एक गिलास लौकी का जूस पीते हैं, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. यहां जाने लौकी के जूस को अपने रूटीन में शामिल करने से क्या लाभ हो सकते हैं.

रोज लौकी का जूस पीने से क्या होता है?

वजन: लौकी के जूस में कैलोरी, फैट कम और फाइबर ज्यादा होता है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

पेट: लौकी के जूस में पाया जाने वाला फाइबर गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. पाचन को ठीक रखने के लिए लौकी का जूस पिया जा सकता है.

ब्लड प्रेशर: लौकी के जूस में ज्यादा घुलनशील डायटरी फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

स्ट्रेस: लौकी के जूस में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. स्ट्रेस और चिंता से राहत पाना चाहते हैं, तो लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं.

