आज क्या बनाऊं: चिक्की खाने के हैं शौकीन, तो एक बार जरूर ट्राई करें राजगिरा की हेल्दी और स्वादिष्ट Chikki

Rajgira Chikki: अगर आप भी मूंगफली और तिल की चिक्की खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें राजगिरा की हेल्दी और टेस्टी टिक्की.

आज क्या बनाऊं: चिक्की खाने के हैं शौकीन, तो एक बार जरूर ट्राई करें राजगिरा की हेल्दी और स्वादिष्ट Chikki
Rajgira Chikki: कैसे बनाएं राजगिरा की चिक्की.

Rajgira Chikki Recipe: सर्दियों के मौसम में हम सभी चिक्की खाना पसंद करते हैं. चिक्की खासकर लोहड़ी के पर्व के दौरान ज्यादा बनाई जाती है. चिक्की की अनगिनत वैराइटी आपको मिल जाएंगी. मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की, मुरमुरे की चिक्की आदि. लेकिन क्या कभी आपने राजगिरा चिक्की खाई है. जी हां आपने सही सुना. राजगिरा से बनी चिक्की न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं राजगिरा की चिक्की.

कैसे बनाएं राजगिरा की चिक्की-(How To Make Rajgira Chikki)

इस चिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें. राजगिरा के बीज डालकर एक-दो मिनट तक भून लें. एक दूसरा पैन लें और उसमें गुड़ और थोड़ा सा नारियल तेल डालकर चाशनी बनाएं. एक बार जब यह मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह मिल जाए, तो भुने हुए राजगिरा के बीज पैन में डालें और गुड़ की चाशनी के साथ अच्छी तरह मिलाएं. इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे जैसे बादाम, काजू और पिस्ता डालें. सभी चीज़ों को एक साथ मिलाने के लिए इसे अच्छी तरह हिलाएं. हीट से निकालें और एक स्मूद आयताकार टिन में स्थानांतरित करें. एक स्पैटुला का उपयोग करके मिश्रण को समान रूप से फैलाएं और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. एक बार जब यह सख्त और ठंडा हो जाए, तो इसे अपनी पसंद की शेप में काटकर सर्व करें. 

राजगिरा चिक्की खाने के फायदे- Rajgira Chikki Benefits: 

इस चिक्की में राजगिरा (अमारैंथ), गुड़, घी और मेवे शामिल हैं, जो सभी सुपर हेल्दी हैं. राजगिरा में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जबकि गुड़ एंटी-ऑक्सीडेंट और आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है. घी मिलाने से हेल्दी फैट प्रदान करने में मदद मिलती है, और नट्स भी कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरे होते हैं. कुल मिलाकर, राजगिरा चिक्की एक हेल्दी स्नैक है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

