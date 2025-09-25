Navratri Vrat Recipe: नवरात्रि के व्रत में बनाएं कुट्टू के आटे की क्रिस्पी पकौड़ी, नोट कर लें रेसिपी

Kuttu ke Atta ki Pakodi: नवरात्रि में जो लोग माता रानी का व्रत रखते हैं वो नौ दिनों तक सात्विक भोजन करते हैं. जिसमें प्याज, लहसुन और सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इस व्रत में गेंहू के आटे का सेवन भी नहीं किया जाता है, ऐसे में इस व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का सेवन किया जाता है. कुट्टू के आटा खाने में हल्का, पचाने में आसान और शरीर को एनर्जी देने वाला होता है. व्रत में आप कुट्टू के आटे की पूरी, कचौड़ी, पराठा या फिर पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हैं. ये बनाने में आसान और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. आइए जानते हैं कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने की रेसिपी.

कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने की रेसिपी ( Kuttu Atta Pakodi Recipe)

सामग्री

2 उबले आलू ( मैश किए हुए)

सेंधा नमक ( स्वादानुसार)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

अदरक का छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

2 चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच मूंगफली (भुनी और कुटी हुई, ऑप्शनल)

तेल या घी – तलने के लिए

रेसिपी

कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कुट्टू का आटा लें, इसमें उबला हुआ आलू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनया और मूंगफली डालकर मिलाएं. अब इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें. घोल ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा इसलिए आवश्यकतानुसार इसमें पानी मिलाएं. अब कढ़ाही में तेल गर्म करें और छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर इसमें डालें और सुनहरा होने तक फ्राई करें. इन्हें दही या फिर हरी चटनी के साथ परोसें. चाहें तो साधारण आलू की सब्जी और दही के साथ भी खा सकते है.

