आज क्या बनाऊं: क्विक और हेल्दी रेसिपीज की है तलाश तो ट्राई वेलवेट बीन्स की ये 3 रेसिपीज

Velvet Beans Recipe: अगर आप भी स्वाद के साथ कुछ सेहतमंद खाना चाहते हैं, तो वेलवेट बीन्स ये 3 रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

Velvet Beans Recipe: वेलवेट बीन्स से बनाएं ये हेल्दी रेसिपीज.

Velvet Beans Recipe In Hindi: बींस को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. कई प्रकार के बींस आपको मार्केट में मिल जाएंगे. अगर आप भी स्वाद के साथ सेहत को भी दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो वेलवेट बींस को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे कौंच के बीच के नाम से भी जाना जाता है. कौंच एक प्रकार का पौधा है. इस पौधे पर फल की तरह फलिया होती हैं. इन फलियों के अंदर कौंच के बीज पाए जाते हैं. इस पौधे के बीज, पत्ते और जड़ का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इसे डाइट में शामिल.

वेलवेट बीन्स से बनाएं ये 3 स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपीज- (These 3 Tasty And Healthy Recipe With Velvet Beans)

1. वेलवेट बीन्स की सब्जी-

सामग्री-

  • वेलवेट बीन्स
  • प्याज, कटा हुआ
  • टमाटर, कटे हुए
  • जीरा
  • हल्दी पाउडर
  • धनिया पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल

विधि-
इस सब्जी को बनाने के लिए वेलवेट बीन्स को धोकर उबाल लें. फिर एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें. प्याज और टमाटर डालकर भुनें. मसाले और उबले हुए वेलवेट बीन्स डालें. नमक डालकर पकाएं. सब्जी बनकर तैयार है.

2. वेलवेट बीन्स का सलाद-

सामग्री-

  • उबले हुए वेलवेट बीन्स
  • प्याज
  • कटा हुआ टमाटर
  • कटा हुआ खीरा
  • नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार
  • कटा हुआ धनिया 

विधि-

इसे बनाने के लिए सारी कटी हुआ सामग्री को मिलाएं. नींबू का रस और नमक डालें. धनिया पत्ती डालकर एक बार फिर से मिलाएं और मजे लें. 

3- वेलवेट बीन्स की टिक्की-

सामग्री-

  • उबले हुए वेलवेट बीन्स
  • मैश किया हुआ आलू
  • बेसन
  • जीरा
  • गरम मसाला
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल तलने के लिए

विधि-
इसे बनाने के लिए वेलवेट बीन्स, आलू, बेसन, जीरा, गरम मसाला और नमक मिलाएं. मिश्रण से टिक्की बनाएं. इसे आप एयर फ्राई या तेल में तल सकते हैं. 

