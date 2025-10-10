करीना कपूर खान से सोनम कपूर तक... करवा चौथ पर विवादित बयान देने के बाद मुश्किल में फंसीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि वे निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं. यह कार्तिक चतुर्थी को मनाया जाता है. विवाहित महिलाएं सुबह सूरज निकलने से पहले सरगी खाकर दिन की शुरुआत करती हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं. लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं—कई महिलाएं व्रत रखने में विश्वास रखती हैं और कई नहीं.

करवा चौथ एक ऐसा व्रत है, जिसे बॉलीवुड की महिलाएं भी बहुत पसंद करती हैं. दरअसल, हर साल, अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर एक बड़ी करवा चौथ पार्टी का आयोजन करती हैं, जिसमें कई मशहूर विवाहित एक्ट्रेसेस उनके साथ शामिल होती हैं. जहां कई सेलिब्रिटीज करवा चौथ मनाना पसंद करते हैं, वहीं कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं, जो इसमें विश्वास नहीं रखतीं.



करीना कपूर- करीना कपूर खान ने 2012 में सैफ अली खान से शादी की. 2013 में, करीना को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने व्रत रखने से साफ इनकार कर दिया और इसे सच्चे प्यार का इज़हार बताया. उन्होंने खुलासा किया कि 'सभी महिलाएं भूखी रहेंगी, लेकिन मैं खाऊंगी.' उन्होंने आगे कहा कि वह कपूर हैं और बिना खाए नहीं रह सकतीं. उन्होंने आगे कहा: "खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार.. प्यार में भूखा क्या मरना यार. मैं खाने के बिना नहीं जी सकती, मैं कपूर हूं.. प्लीज."



सोनम कपूर- सोनम कपूर ने अपने जीवन के प्यार आनंद आहूजा से गुरुद्वारे में शादी की. 2022 में, सोनम ने करवा चौथ पर अपनी राय साझा की थी. उन्होंने बताया कि उनके पति आनंद आहूजा करवा चौथ के फैन नहीं हैं. करवा चौथ पर अपने विचार शेयर करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें इसका हिस्सा बनना और सजना-संवरना बहुत पसंद है. इंटरनेट पर अभिनेत्री को जमकर ट्रोल किया गया.



रत्ना पाठक- रत्ना पाठक, नसीरुद्दीन शाह की दूसरी पत्नी हैं और उनकी शादी को 41 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. अभिनेत्री को विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करना पसंद है. हालाँकि, करवा चौथ में विवाहित महिलाओं की आस्था का मज़ाक उड़ाने के बाद वह मुश्किल में पड़ गईं. उन्होंने इस व्रत को 'अंधविश्वासी' बताया और कहा कि 'यह अजीब है कि पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं.'



रिया कपूर- अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर को भी करवा चौथ न मनाने की अपनी राय व्यक्त करने पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. रिया ने कहा कि वह और उनके पति इसमें विश्वास नहीं रखते. हालांकि, जब लोगों ने उन्हें 'मूर्ख' कहा, तो रिया ने पलटवार करते हुए कहा: "फिलहाल मुझे लगता है कि अगर हम अपना और एक-दूसरे का ख्याल रखें तो सब ठीक रहेगा. मैं यह सिर्फ़ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लगता है कि अनजान लोग मुझे आक्रामक तरीके से यह समझाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि मैं 'मूर्ख' बन रही हूँ, 'मुझे यह करना ही है', 'यह मेरा पहला है'. नहीं, शुक्रिया. चलो आगे बढ़ते हैं?"



ट्विंकल खन्ना- 2017 में, ट्विंकल खन्ना करवा चौथ के व्रत पर कटाक्ष करने के बाद ट्रोलर्स का निशाना बन गईं. उन्होंने कहा कि 40 की उम्र तक लोग दूसरी शादी करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए पुरुषों के लिए व्रत रखने और उन्हें लंबा जीवन देने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने लिखा था: "आजकल 40 की उम्र तक आप दूसरी शादी की ओर बढ़ रही होती हैं, तो फिर उपवास करने का क्या मतलब है - अब पुरुषों को इतने लंबे समय तक टिके रहने की ज़रूरत नहीं है."