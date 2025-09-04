विज्ञापन
करिश्मा कपूर की 10 फोटो, जो उनके फूडी होने का देती हैं सबूत, 8 वीं फोटो देख आपके मुंह में भी आ जाएगा पानी

आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप खुश हैं या फिर टेंशन में इन सबका असर भी आपकी हेल्थ और बॉडी पर पड़ता है. करिश्मा की इन फोटोज को देखकर साफ है कि उनकी इस सुंदरता का राज उनका खुश रहना, हर मूमेंट को जीना और अच्छा खाना है.

करिश्मा कपूर की ये फोटोज देख आप भी हो जाएंगे हैरान.

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. 51 साल की उम्र में भी उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है. इसके साथ ही इस उम्र में भी इतना फिट वो खुद को कैसे रखती हैं ये कई लोगों को प्रेरणा भी देता है. आपको बतादें कि  करिश्मा की फिटनेस सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा ही नही है बल्कि इसके साथ उनका खान-पान और लाइफस्टाइल भी इसके पीछे का राज है. बता दें कि करिश्मा को खाना पसंद है लेकिन वो खाने को हेल्दी और बैलेंस रखती हैं. वे फ्रेश फल, हरी सब्जियां, दालें, और साबुत अनाज खाना पसंद करती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं करिश्मा कपूर की वो 10 फोटो जो उनके फूडी होने का सबूत देती हैं और साथ ही वो खुद को कैसे खुश रखती हैं ये भी बताती हैं. 

Coffee: करिश्मा कपूर खुद को फ्रेश पील कराने के लिए कॉफी पीना पसंद करती हैं.

Coffee: करिश्मा कपूर खुद को फ्रेश पील कराने के लिए कॉफी पीना पसंद करती हैं.

Photo Credit: Instagram @therealkarismakapoor

 Sandw: करिश्मा को खाना पसंद है लेकिन उनको पता है कि उनके लिए क्या हेल्दी है. इस फोटो में वो टेस्टी और हेल्दी एवाकाडो टोस्ट खा रही हैं.

Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Pizza Sandwich: इस फोटो में करिश्मा और करीना दोनों ही दिख रही हैं. जिसमें दोनों पिज्जा और सैंडविच के मजे लेते दिख रही हैं. 

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Cup Cake: करिश्मा को मीठा खाना भी पसंद है. इस फोटो में करिश्मा के हाथ में एक टेस्टी और बेहद सुंदर सा कप केक देख सकते हैं. जिसको वो मजे से खा रही हैं.  

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Banana Chips: मंचिंग के मामले में कौन पीछे रहता है और जब करिश्मा की मंचिंग में हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन होते हैं. इस फोटो में वो टेस्टी बनाना चिप्स के मजे लेती दिख रही हैं. 

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Fresh Fruits: खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स को जरूर शामिल करना चाहिए. करिश्मा भी इसमें पीछे नही हैं. 

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Spendig time with family: इस फोटो को देखकर साफ है कि करिश्मा फैमिली के साथ टाइम बिता रही हैं. इस वक्त वो जे बाबा के बर्थडे सेलीब्रेशन के लिए जा रही हैं. 

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Positive Energy, Delicious Food: करिश्मा कपूर जब अमृतसर पहुंची तो उन्होंने वहां पर दर्शन करने के साथ ही लाजवाब खाने का भी स्वाद चखा.

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

 Be Happy: ग्लोइंग स्किन और यंग दिखने के लिए सिर्फ खान-पान ही जरूरी नही है. इसके लिए जरूरी है पॉजिटिव एनर्जी और खुद को खुश रखना. इसका भी चेहरे पर असर नजर आता है.

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

Laughter and Love: दोस्तों के साथ मजे करने में भी करिश्मा पीछे नही हैं. इस फोटो में वो अपनी गर्ल गैंग के साथ मजे कर रही हैं और यकीनन उन्होंने टेस्टी खाने के भी मजे लिए. 

Photo Credit: Photo Credit: Instagarm @therealkarismakapoor

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

