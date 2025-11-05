क्या आप जानते हैं काली गाजर खाने से क्या होता है? इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Black Carrot Benefits: गाजर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. खासकर सर्दियों के मौसम में इसका सेवन लोग खूब करते हैं. गाजर को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल करते हैं. कोई इसे सलाद के तौर पर खाता है तो कोई इसका सूप, जूस का सेवन करते हैं. आपने आज तक किस तरह की गाजर खाई है जो नारंगी रंग की होती है. लेकिन क्या आपने कभी काली गाजर के फायदों के बारे में सुना है. आपको बता दें कि लाल गाजर की तुलना में काली गाजर को सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. काली गाजर में एंथोसाइनिन नाम का एंटी-ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है. काली गाजर के सेवन से शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं कैसे और क्यों करें काली गाजर का सेवन करना चाहिए.

काली गाजर को डाइट में कैसे शामिल करें (How To include Black Carrot In Diet)

काली गाजर को भी आप नारंगी गाजर की तरह ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप इसको सलाद, सब्जी, जूस और सूप के तौर पर भी खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसका अचार बनाकर भी खा सकते हैं.

काली गाजर खाने के फायदे (Black Carrot Benefits )

1. पाचन

काली गाजर का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. इसमें फाइबर पाया जाता है, जो आपके पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है.

2. डायबिटीज

डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काली गाजर का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. आप इसके जूस का सेवन नियमित तौर पर कर सकते हैं. इसका रोजाना सेवन डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है.

3. कोलेस्ट्रॉल

काली गाजर का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है. इसका सेवन करने से शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल का लेवल कम करने में मदद कर सकता है.

4. आंखों के लिए फायदेमंद

काली गाजर का सेवन करने से आंखों को हेल्दी रखा जा सकता है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं.

