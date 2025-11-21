विज्ञापन

सर्दियों में काली गाजर क्यों खानी चाहिए? काली गाजर और लाल गाजर में क्या अंतर, एक्सपर्ट से जानिए काली गाजर के अद्भुत फायदे

Black Carrot Benefits: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बिमल झांझर के मुताबिक, काली गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होती है. काली गाजर का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है और पाचन को बेहतर बनाने में मददगार होती है.

सर्दियों में काली गाजर खाने से क्या होता है?
Black Carrot Benefits, Kali Gajar Ke Fayde: सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी में कई ऐसी सब्जियां हैं, जिन्हें खाने से सेहत को अनेक फायदे मिलते हैं. काली गाजर भी एक ऐसी सब्जी है, जिसका सेवन सर्दियों में करना बहुत फायदेमंद होता है. एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर और प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बिमल झांझर के मुताबिक, काली गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होती है. काली गाजर का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है और पाचन को बेहतर बनाने में मददगार होती है. 100 ग्राम काली गाजर में 35 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट 8.5 ग्राम, फाइबर 2.9 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम होता है. इसके अलावा काली गाजर में विटामिन सी और पोटैशियम अधिक मात्रा में होता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में काली गाजर क्यों खानी चाहिए? काली गाजर और लाल गाजर में क्या अंतर? काली गाजर के फायदे क्या हैं?

सर्दियों में क्यों खानी चाहिए काली गाजर?

डॉ. बिमल झांझर के मुताबिक, सर्दियों का मौसम काली गाजर खाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मौसम में यह ताजी और आसानी से उपलब्ध होती है. काली गाजर प्रदूषण के प्रभाव से भी बचाने में उपयोगी होती है. इसके साथ ही सर्दियों में अक्सर सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं. काली गाजर में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है और बीमारियों से बचाव होता है.

पाचन के लिए फायदेमंद

काली गाजर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. 100 ग्राम काली गाजर में 2.9 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है. सर्दी के मौसम में नियमित रूप से काली गाजर खाने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है.

आंखों की रोशनी के लिए काली गाजर फायदेमंद

काली गाजर का सेवन करने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है. काली गाजर में एंथोसायनिन और बीटा-कैरोटीन होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण

काली गाजर में एंथोसायनिन होते हैं, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन-रोधी गुणों से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर में सूजन कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

