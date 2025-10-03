15 दिनों कर खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है?

Chewing Curry Leaves Benefits: करी पत्ता का इस्तेमाल अमूमन आपके किचन में कई तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है. किसी भी चीज में तड़ता लगाने से लेकर के इसको कच्चा भी खाते हैं. इसका सेवन सेहत और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. बता दें कि करी पत्ते में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं इसलिए इनको डाइट में शामिल करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं. करी चलिए जानते हैं कि अगर आप लगातार 15 दिनों तक करी पत्तों का सेवन करते हैं तो इसका आपके शरीर पर कैसा असर पड़ता है.

15 दिनों तक खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? (Benefits of eating curry leaves on an empty stomach)

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पी लीजिए इस हरी चीज का पानी, फिर देखो कमाल, इन 5 समस्याओं के लिए है काल

ग्लोइंग स्किन

करी पत्ते में एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इनका रोजाना खाली पेट सेवन करने से इससे चेहरे पर निखार आ सकता है और स्किन ग्लोइंग हो सकती है.

कोलेस्ट्रॉल

अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो सुबह खाली पेट 2 हफ्तों पर 5-7 करी पत्तों को चबाकर खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल को लो रखने में मदद मिल सकती है.

डाइजेशन

15 दिनों तक खाली पेट करी पत्ता को चबाकर खाने से आपके पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है. ये डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

इम्यूनिटी

करी पत्ता में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इनको रोजाना चबाकर खाने से इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं.

वेट लॉस

रोजाना खाली पेट करी पत्ता चबाकर खाने से आपके वजन को कम करने में भी मदद मिल सकती है. अगर आप वेट लॉस कर रही हैं तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं.

हेल्दी हेयर

खाली पेट करी पत्ता को चबाकर खाने से बालों की समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. ये बालों का झड़ना कम करके बालों को हेल्दी काला और लंबा बनाने में मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन

इसके लिए सुबह उठकर 4-5 करी पत्ता को लेकर उनको धुलें और बासी मुंह उनको चबाकर खा लें.

इसके साथ आप अपनी सब्जी और दालों में भी इनको डालकर बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)