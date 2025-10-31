विज्ञापन
Aloo Garlic Bread: कई बार रात के खाने में कुछ हटकर खाने का मन करता है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप स्टफ्ड आलू गार्लिक ब्रेड को ट्राई कर सकते हैं.

आज डिनर में क्या बनाऊं: कुछ अलग खाने का है मन तो सिर्फ 10 मिनट में बनाएं स्टफ्ड आलू गार्लिक ब्रेड, नोट करें रेसिपी
Aloo Garlic Bread: कैसे बनाएं स्टफ्ड आलू गार्लिक ब्रेड.

Aloo Garlic Bread Recipe: रोज-रोज रात में एक ही तरह का खाना-खा-खाकर हम बोर हो जाते हैं. बच्चे से लेकर घर के बड़े तक कुछ अलग खाने की डिंमाड करते हैं. अगर आप भी आज वही रेगुलर खाना नहीं बनाना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप ट्राई कर सकती हैं. अब तक आपने ब्रेड से बनने वाली गार्लिक ब्रेड का ही मजा लिया होगा.  ये पूछने की बात तो नहीं है क्योंकि आपने जरूर ट्राई किया होगा. लेकिन आलू से बनने वाली इस गार्लिक ब्रेड को शायद ही आपने खाया हो. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी.

इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत है चार उबले हुए आलुओं की. इसके अलावा आपको मैदा, मिक्स हर्ब, जैतून का तेल, चिली फ्लेक्स, पिज्जा सिजनिंग, बेकिंग पाउडर, नमक, चीज, पीली और हरी शिमला मिर्च आदि. आमतौर पर इसे स्नैक्स टाइम में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है.

कैसे बनाएं आलू गार्लिक ब्रेड रेसिपी- (How To Make Aloo Garlic Bread Recipe At Home)

सामग्री-

  • मैदा
  • गूंथने के लिए गुनगुना पानी
  • चीनी
  • ड्राई यीस्ट
  • नमक
  • घी
  • आलू गार्लिक फिलिंग के लिए-
  • आलू, मैश किए हुए
  • लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई
  • धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई
  • घी
  • नमक स्वादानुसार

विधि-
आलू गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, चीनी, यीस्ट, नमक और घी मिलाकर गुनगुने पानी से आटा गूंथ लें. कुछ घंटे के लिए आटे को ढककर रख दें. घी में लहसुन डालकर भूनें और मैश किए हुए आलू मिलाएं. धनिया पत्ती और नमक मिलाएं. आटे की लोई बेलें और आलू गार्लिक फिलिंग भरें. ब्रेड को ढककर पकने तक पकाएं. ब्रेड को प्रीहीटेड ओवन में कुछ मिनट तक बेक करें. आलू गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार है मजे लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Aloo Garlic Bread Recipe Make For Dinner, How To Make Aloo Garlic Bread, Kaise Banaye Aloo Garlic Bread, Dinner Recipe
