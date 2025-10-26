मल्टीविटामिन से कम नहीं हैं इस सब्जी के बीज, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Pumpkin Seeds Benefits: कद्दू के बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं. आयुर्वेद में इन्हें शक्तिवर्धक बीज कहा गया है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और मानसिक व हार्मोनल संतुलन बनाए रखते हैं. कद्दू के बीज में जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इन्हें एक तरह का नेचुरल मल्टीविटामिन बना देते हैं.

कद्दू के बीज के फायदे- (Kaddu Ke Beej Ke Fayde)

आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो कद्दू के बीज गुरु यानी थोड़े भारी, स्निग्ध यानी चिकनाईयुक्त और बल्य यानी ताकत बढ़ाने वाले माने गए हैं. ये बीज वात और पित्त दोष को शांत करते हैं और मूत्र प्रणाली को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं. इनके सेवन से शरीर में ओज बढ़ता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन स्वास्थ्य दोनों को सुधारता है.

आधुनिक शोधों के अनुसार, कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक के उत्कृष्ट स्रोत हैं. ये खनिज हार्मोन संतुलन, नींद की गुणवत्ता और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार करते हैं. इनका नियमित सेवन पुरुषों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या को कम करता है और ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं में राहत देता है, इसलिए इन्हें नेचुरल मल्टीविटामिन सीड्स भी कहा जाता है.

कैसे करें कद्दू के बीज को डाइट में शामिल- (How to consume pumpkin seeds)

आयुर्वेद में रोजाना 1-2 चम्मच कच्चे या हल्के भुने बीज सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ लेने की सलाह दी जाती है. इन्हें सलाद, स्मूदी या दूध में मिलाकर भी खाया जा सकता है. वजन घटाने के लिए इन्हें सुबह गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है, जबकि रात में सोने से पहले लेने पर नींद और मूड दोनों में सुधार होता है. वहीं, त्वचा और बालों की चमक बढ़ाने के लिए कद्दू के बीज को अलसी के बीज के साथ मिलाकर लेना फायदेमंद होता है.

नोटः

हालांकि, अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है. हमेशा बिना नमक और बिना तले हुए बीज ही खाएं. लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए.

