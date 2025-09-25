ज्यादा काजू खाने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं? जानकर रह जाएंगे हैरान

Side Effects Of Eating Too Much Cashew Nuts: काजू स्वादिष्ट के साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट है जिसे ज्यादातर मिठाइयों, सब्जियों और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, विटामिन बी और एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. जहां इसके फायदे हैं. वहीं कुछ नुकसान भी हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर को कई नुकसान पहुंचा सकता है. अब सवाल ये है कि इसको ज्यादा खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं? वजन बढ़ना, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्या और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. चलिए अब जानते हैं किन लोगों को जरूरत से ज्यादा काजू नहीं खाना चाहिए.

काजू कब नहीं खाना चाहिए?

वजन: काजू फैट और कैलोरी से भरपूर होता है. अगर आप रोजाना 10 से 15 काजू खाते हैं तो इससे वजन बढ़ सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ज्यादा काजू खाने से बचे.

पाचन: काजू में फाइबर ज्यादा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट में गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही इन चीजों की समस्या रहती हैं उनको ज्यादा काजू खाने से बचना चाहिए.

ब्लड शुगर: काजू को ज्यादा खाने से ब्लड शुगर का लेवल प्रभावित हो सकता है. डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

सिरदर्द: काजू में पाया जाने वाला अमीनो एसिड टाइरामिन और फेनेंलेथाइलमाइन कई लोगों के लिए सिर में दर्द का कारण बन सकता है. जो लोग माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए ज्यादा मात्रा में काजू का सेवन इस दिक्कत को और बढ़ा सकता है.

एलर्जी: कई लोगों को ड्राई फ्रूट्स सूट नहीं करते. इसलिए जिन लोगों को नट्स से एलर्जी रहती है उन्हें काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि रोजाना किया गया इसका सेवन चकत्ते, खुजली या उल्‍टी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

ब्लड प्रेशर: बाजार में मिलने वाले रोस्टेड काजू में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है. इसलिए जिन लोगों को आप पहले से हाई बीपी की समस्या रहती हैं उनके लिए इनका सेवन हानिकारक हो सकता है.

