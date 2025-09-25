विज्ञापन
इन 5 लोगों को बैंगन खाना पड़ सकता है महंगा

Jyada Baigan Khane Se Kya Hota Hai: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बैंगन खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए?

Baingan khane ke kya nuksan hai

Jyada Baigan Khane Se Kya Hota Hai: बैंगन हर घर में बनाई जाने वाली एक आम सब्जी है. चाहें भरता हो या सब्जी इसका स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. इसमें फाइबर, आयरन, और कुछ विटामिन्स की मात्रा अच्छी होती है, जो शरीर को ठीक रखने में मदद कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं? जरूरत से ज्यादा इसका सेवन कुछ लोगों को बीमार करवा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बैंगन खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए?

बैंगन कौन सी बीमारी में नहीं खाना चाहिए?

ऑक्सलेट: बैंगन में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है. इसलिए किडनी के मरीजों को इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए. 

आयरन: बैंगन में आयरन होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आयरन के अवशोषण को रोक सकते हैं. इसलिए एनीमिया के मरीजों को बैंगन को कम खाने की सलाह दी जाती है. 

पेट: बैंगन की तासीर ठंडी होती है और यह कई बार पेट में गैस या अपच की समस्या का कारण भी बन सकती है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए इसका सेवन इस समस्या को और बढ़ा सकता है. यही कारण है पेट से जुड़ी समस्याओ से पीड़ित लोगों को इसका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए. 

प्रेगनेंसी: बैंगन में फाइटोहार्मोन नामक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं.  इसलिए गर्भवती महिलाओं को बैंगन खाने से मना किया जाता है. ज्यादा मात्रा में बैंगन का सेवन गर्भपात जैसी समस्या का कारण बन सकता है.

एलर्जी: बैंगन में कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया कर सकते हैं. ज्यादा मात्रा में बैंगन खाने से शरीर खुजली, रैशेज़, और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, उन्हें बैंगन का सेवन करने से पहले सतर्क रहना चाहिए. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

