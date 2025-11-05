विज्ञापन
यह बताई जा रही टिप्स आपकी सब्जयों को एकदम फ्रेश रखेगी और खाने की बर्बादी कम होगी. तो बिना देर किए आइए जानते हैं जापानी वेजिटेबल स्टोरेज टिप्स...

जापानी लोग ऐसे स्टोर करते हैं सब्जियां, आप भी अपना लीजिए उनका नुस्खा, हफ्तों तरोताजा रहेंगी सब्जियां...
फ्रिज सब्जियों को सुखा देता है, लेकिन सही तरीके से लपेटना इसे रोकता है. यही इस जापानी तरीके का मेन पार्ट है.

Vegetable storage tips : हम सभी की एक ही परेशानी है फ्रिज में रखी सब्जियां भी जल्दी सूख जाती हैं या गलने लगती हैं. लेकिन जापान में एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है, जिसे 'माइंडफुल स्टोरेज' कहते हैं. जो सब्जियों को हफ्तों तक एकदम क्रिस्प और फ्रेश रखती है, और खास बात ये है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं होता. तो आइए, जानते हैं क्या है ये कमाल का जापानी नुस्खा, जिसे अपनाकर आप खाने की बर्बादी भी रोक सकते हैं.

सड़ी-गली सब्जियां अलग कर लें

जो भी गली-सड़ी, या ज्यादा पकी हुई सब्जी हो, उसे अलग कर दें क्योंकि खराब सब्जियां बाकी को भी जल्दी बिगाड़ सकती हैं. अगर सब्जियां मिट्टी वाली हैं, तो हल्का धो लें, लेकिन इस्तेमाल से पहले उन्हें साफ तौलिये से पूरी तरह सुखा लें. जरा सी भी नमी फफूंदी लगा सकती है.

डंठल बचाएं

पत्ती वाली सब्जियों (जैसे पालक) और हर्ब्स के डंठल न काटें. ये पानी के नुकसान को रोकते हैं और पत्तों को ज्यादा समय तक ताजा रखते हैं.

कॉटन के कपड़े में लपेटकर रखें

 फ्रिज सब्जियों को सुखा देता है, लेकिन सही तरीके से लपेटना इसे रोकता है. यही इस जापानी तरीके का मेन पार्ट है. सब्जियों को साफ कॉटन के कपड़े, मलमल या पेपर टॉवल में लपेटें. हरी सब्जियों और हर्ब्स के लिए, कपड़े को हल्का सा गीला करके लपेटें. इससे सब्जी को ठंडक और नमी मिलती है और वो मुरझाती नहीं. लेकिन, मशरूम और बेरीज को सूखे कपड़े में ही लपेटें, वरना वो गल जाएंगे.

प्लास्टिक से बचें

सब्जियों को एयरटाइट प्लास्टिक बैग में बंद न करें. इससे गैसें अंदर जमा हो जाती हैं और सब्जी तेजी से खराब होती है. उन्हें हवादार कंटेनर या जालीदार बैग में रखें.

किसे फ्रिज, किसे बाहर?

सभी सब्जियों को फ्रिज की जरूरत नहीं होती है. 

फ्रिज में रखने वाली सब्जी

 गोभी, भिंडी, बीन्स, पत्तागोभी, और बेरीज़. इन्हें लपेटकर फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखें.

बाहर रखें

आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर को फ्रिज में न रखें. ठण्ड से इनका स्वाद और बनावट खराब हो सकती है. इन्हें घर में किसी ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर ही स्टोर करें.

हर दो दिन में चेक करें

हर कुछ दिनों में अपनी सब्जियों को जरूर चेक करें. अगर कपड़ा बहुत गीला हो गया है, तो उसे एक सूखे कपड़े से बदल दें. अगर हरी सब्जियां थोड़ी मुरझाने लगें, तो कपड़े को फिर से गीला करके लपेट दीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

