जापानी लोग ऐसे स्टोर करते हैं सब्जियां, आप भी अपना लीजिए उनका नुस्खा, हफ्तों तरोताजा रहेंगी सब्जियां...

Vegetable storage tips : हम सभी की एक ही परेशानी है फ्रिज में रखी सब्जियां भी जल्दी सूख जाती हैं या गलने लगती हैं. लेकिन जापान में एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है, जिसे 'माइंडफुल स्टोरेज' कहते हैं. जो सब्जियों को हफ्तों तक एकदम क्रिस्प और फ्रेश रखती है, और खास बात ये है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं होता. तो आइए, जानते हैं क्या है ये कमाल का जापानी नुस्खा, जिसे अपनाकर आप खाने की बर्बादी भी रोक सकते हैं.

जो भी गली-सड़ी, या ज्यादा पकी हुई सब्जी हो, उसे अलग कर दें क्योंकि खराब सब्जियां बाकी को भी जल्दी बिगाड़ सकती हैं. अगर सब्जियां मिट्टी वाली हैं, तो हल्का धो लें, लेकिन इस्तेमाल से पहले उन्हें साफ तौलिये से पूरी तरह सुखा लें. जरा सी भी नमी फफूंदी लगा सकती है.

पत्ती वाली सब्जियों (जैसे पालक) और हर्ब्स के डंठल न काटें. ये पानी के नुकसान को रोकते हैं और पत्तों को ज्यादा समय तक ताजा रखते हैं.

फ्रिज सब्जियों को सुखा देता है, लेकिन सही तरीके से लपेटना इसे रोकता है. यही इस जापानी तरीके का मेन पार्ट है. सब्जियों को साफ कॉटन के कपड़े, मलमल या पेपर टॉवल में लपेटें. हरी सब्जियों और हर्ब्स के लिए, कपड़े को हल्का सा गीला करके लपेटें. इससे सब्जी को ठंडक और नमी मिलती है और वो मुरझाती नहीं. लेकिन, मशरूम और बेरीज को सूखे कपड़े में ही लपेटें, वरना वो गल जाएंगे.

सब्जियों को एयरटाइट प्लास्टिक बैग में बंद न करें. इससे गैसें अंदर जमा हो जाती हैं और सब्जी तेजी से खराब होती है. उन्हें हवादार कंटेनर या जालीदार बैग में रखें.

सभी सब्जियों को फ्रिज की जरूरत नहीं होती है.

गोभी, भिंडी, बीन्स, पत्तागोभी, और बेरीज़. इन्हें लपेटकर फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखें.

आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर को फ्रिज में न रखें. ठण्ड से इनका स्वाद और बनावट खराब हो सकती है. इन्हें घर में किसी ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर ही स्टोर करें.

हर कुछ दिनों में अपनी सब्जियों को जरूर चेक करें. अगर कपड़ा बहुत गीला हो गया है, तो उसे एक सूखे कपड़े से बदल दें. अगर हरी सब्जियां थोड़ी मुरझाने लगें, तो कपड़े को फिर से गीला करके लपेट दीजिए.

