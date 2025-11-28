विज्ञापन
खांसी में अनानास खाना फायदेमंद है या हानिकारक?

बलगम वाली खांसी (Wet Cough) के लिए अनानास बहुत फायदेमंद है, लेकिन एसिडिटी और सूखी खांसी वाले लोग इसे कम मात्रा में खाएं. अगर खांसी लंबी खिंचे, तो घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी है.

साफ शब्दों में कहें तो अनानास आपकी खांसी के लिए एक 'टू-इन-वन' इलाज है.

Pineapple side effects : बहुत से लोग सोचते हैं कि ठंडा और खट्टा होने की वजह से शायद अनानास नुकसान करे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स और रिसर्च कुछ और ही कहती है. अनानास खांसी के लिए सिर्फ फायदेमंद ही नहीं, बल्कि कई बार यह दवा से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. अनानास में एक खास चीज पाई जाती है, जिसे ब्रोमेलैन (Bromelain) कहते हैं. अब यह ब्रोमेलैन क्या करता है?

ब्रोमेलैन क्या करता है?

अगर आपको छाती में जमा हुआ बलगम (Phlegm) वाली खांसी है, तो ब्रोमेलैन उसे तेजी से काटने या पतला करने का काम करता है. यह बलगम को ढीला कर देता है, जिससे उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है.

सूजन करे कम

खांसी की वजह से गले और सांस की नली में जो सूजन आ जाती है, ब्रोमेलैन उसे भी शांत करता है. यह एक नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है.

विटामिन का पावर हाउस

इसमें विटामिन सी भी भरपूर होता है, जो आपकी इम्यूनिटी (रोगों से लड़ने की शक्ति) को तुरंत बूस्ट कर देता है, जिससे जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है.

साफ शब्दों में कहें तो अनानास आपकी खांसी के लिए एक 'टू-इन-वन' इलाज है. यह बलगम भी हटाता है और गले को आराम भी देता है.

खाते समय ये गलती न करें

अनानास थोड़ा खट्टा (एसिडिक) होता है. अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, या आपकी सूखी खांसी (Dry Cough) की वजह पेट का एसिड ऊपर आना (एसिड रिफ्लक्स) है, तो ज्यादा अनानास खाना नुकसान कर सकता है. इससे खांसी और बिगड़ सकती है.

ठंडा अनानास न खाएं

खांसी में फ्रिज में रखा या बहुत ठंडा अनानास बिल्कुल न खाएं. हमेशा ताजा और कमरे के तापमान पर रखा हुआ अनानास ही खाएं या इसका ताजा जूस पिएं. जूस में पानी या चीनी न मिलाएं.

अगर आपको गले में बहुत ज्यादा खराश या छाले हैं, तो इसका एसिड आपको चुभ सकता है, इसलिए थोड़ा-सा खाकर देखें.

बलगम वाली खांसी (Wet Cough) के लिए अनानास बहुत फायदेमंद है, लेकिन एसिडिटी और सूखी खांसी वाले लोग इसे कम मात्रा में खाएं. अगर खांसी लंबी खिंचे, तो घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी है.
 

