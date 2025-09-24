विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ नमक नहीं इन चीजों को भी करें खाने में शामिल, दूर होगी आयोडीन की कमी

Iodine Rich Food: आयोडीन की कमी आम है लेकिन इसे नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. सही आहार, आयोडाइज्ड नमक और डॉक्टर की सलाह से यह पूरी तरह नियंत्रण में रखा जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ नमक नहीं इन चीजों को भी करें खाने में शामिल, दूर होगी आयोडीन की कमी

Iodine Rich Food: आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी खनिज है, जो थायरॉयड ग्रंथि को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉयड से जुड़ी समस्याएं जैसे थकान, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना और मानसिक सुस्ती हो सकती है. छोटे बच्चों में यह विकास में बाधा डाल सकता है. आयोडीन की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है. अगर हम अपने खाने में सही चीजें शामिल करें. आयोडाइज्ड नमक, समुद्री भोजन, दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत हैं. सही आहार और डॉक्टर की सलाह से यह समस्या बड़ी आसानी से नियंत्रण में रखी जा सकती है.

आयोडीन की कमी पूरी करने के तरीके- (How to Get Rid From Iodine Deficiency)

1. आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग-
दैनिक भोजन में आयोडाइज्ड नमक का उपयोग सबसे सरल और प्रभावी तरीका है. खाना बनाते समय सामान्य नमक की जगह आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करना आपके शरीर को जरूरी आयोडीन देता है और थायराइड की समस्याओं से बचाता है.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक, वजह जान हो जाएंगे हैरान 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें-

समुद्री भोजन: मछली, झींगा और समुद्री शैवाल आयोडीन के बेहतरीन स्रोत हैं.
डेयरी उत्पाद: दूध, दही, पनीर और घी जैसी चीजें भी आयोडीन से भरपूर होती हैं.
अंडे: अंडे की जर्दी में आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है.
फल: स्ट्रॉबेरी और अनानास जैसे कुछ फलों में भी आयोडीन मौजूद है.

3. प्रसवपूर्व विटामिन लें-
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयोडीन की मात्रा सामान्य से ज्यादा चाहिए होती है. इस दौरान डॉक्टर की सलाह से आयोडीन युक्त प्रसवपूर्व विटामिन लेना सुरक्षित और जरूरी होता है.

4. आयोडीन सप्लीमेंट्स-
अगर आयोडीन की कमी गंभीर हो या आप पर्याप्त आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खा पा रहे हैं, तो डॉक्टर आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकते हैं. यह खुराक पूरी तरह से चिकित्सक की निगरानी में ही लेनी चाहिए.

डॉक्टर से कब मिलें-
अगर आपको आयोडीन की कमी के लक्षण दिखाई दें जैसे थायराइड का बढ़ना (गण्डमाला), वजन बढ़ना, लगातार थकान या हाइपोथायरायडिज्म, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. डॉक्टर ब्लड टेस्ट और बॉडी चेकअप के ज़रिए सही निदान करेंगे और आपको उचित उपचार या सप्लीमेंट्स की सलाह देंगे.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iodine Deficiency, Iodine Rich Food, Iodized Salt Benefits, Thyroid Health Tips, Iodine Supplements
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com