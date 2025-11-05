प्रेशर कुकर में चाय कैसे बनाएं? शेफ ने बताई आसान रेसिपी, 99% लोगों को नहीं होगा पता

Pressure Cooker tea Recipe: चाय भारत में सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक भावना है. सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, एक कप चाय सब कुछ ठीक कर देती है. आमतौर पर हम चाय को पतीले या पैन में बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रेशर कुकर में चाय बनाई है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाल ही में इंस्टाग्राम पर कूकिंग शूकिंग नाम के पेज पर एक शेफ ने ऐसी ही अनोखी रेसिपी शेयर की है जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

इस रेसिपी में खास बात यह है कि चाय को प्रेशर कुकर में बनाया जाता है, जिससे उसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही अलग हो जाते हैं. आइए जानते हैं इस रेसिपी की पूरी प्रक्रिया और इसके पीछे छिपे कुछ दिलचस्प फैक्ट्स.

प्रेशर कुकर में चाय बनाने की विधि | How to Make Tea in a Pressure Cooker

शेफ के अनुसार, दो कप चाय बनाने के लिए आपको चाहिए:

आधा कप पानी

डेढ़ कप दूध

कूटकर डाली गई अदरक

तीन चम्मच चीनी

एक से डेढ़ चम्मच चाय पत्ती

प्रेशर कुकर चाय बनाने की विधि:

इन सभी चीजों को एक साथ प्रेशर कुकर में डाल दें. कुकर का ढक्कन बंद करें और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ दो सीटी आने तक पकाएं. इससे ज्यादा सीटी लगाने पर चाय बहुत ज्यादा कड़क हो सकती है, जो हर किसी को पसंद नहीं आती.

जब कुकर में दो सीटी लग जाएं, तो गैस बंद कर दें और 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने दें. इसके बाद धीरे-धीरे कुकर का ढक्कन खोलें और चाय को कप में छान लें. ध्यान रहे, कुकर खोलने की जल्दी न करें क्योंकि अंदर का प्रेशर अचानक निकल सकता है.

क्यों खास है यह तरीका?

गहराई से उबाल: प्रेशर कुकर में बनने वाली चाय में सभी सामग्री एक साथ अच्छी तरह से उबलती है, जिससे स्वाद गहरा होता है.

तेज और असरदार: यह तरीका समय बचाता है और चाय जल्दी तैयार हो जाती है.

अरोमा लॉक होता है: कुकर में बंद होने के कारण अदरक और चाय पत्ती की खुशबू पूरी तरह से चाय में समा जाती है.

ध्यान रखने वाली बातें:

दो सीटी से ज्यादा न लगाएं, वरना चाय बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है.

कुकर खोलते समय सावधानी बरतें, ताकि भाप से जलने का खतरा न हो.

अगर आप मसाला चाय पसंद करते हैं, तो इलायची या लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा संतुलित रखें.

प्रेशर कुकर में चाय बनाना एक नया और दिलचस्प तरीका है जो पारंपरिक विधि से थोड़ा अलग है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं. यह रेसिपी उन लोगों के लिए खास है जो कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं और चाय के स्वाद में एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं.

