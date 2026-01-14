विज्ञापन
विशेष लिंक

स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अमरूद चाट, नोट कर लें रेसिपी

Amrood Chaat Recipe: अमरूद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आप इसका सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं. बता दें कि आप अमरूद की चाट बना कर खा सकते हैं. ये एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड है, जो अमरूद के फल से बनाया जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अमरूद चाट, नोट कर लें रेसिपी
Amrood Chaat Recipe: घर पर बनाएं टेस्टी अमरूद की चाट.

Amrood Chaat Recipe: अमरूद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आप इसका सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं. बता दें कि आप अमरूद की चाट बना कर खा सकते हैं. ये एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड है, जो अमरूद के फल से बनाया जाता है. ये एक टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है जिसे आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं अमरूद चाट बनाने की विधि के बारे में, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

सामग्री:

  • 2 बड़े अमरूद, कटे हुए
  • 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला
  • 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1/2 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  • 1 बड़ा चम्मच शक्कर
  • नमक स्वादानुसार
  • 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज
  • 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर
  • 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया

विधि:

1. एक बड़े बाउल में, कटा हुआ अमरूद, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस, शक्कर, और नमक मिलाएं.
2. अच्छी तरह मिलाएं और 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि अमरूद के टुकड़े मसालों को अच्छी तरह से सोख लें.
3. एक सर्विंग प्लेट में, अमरूद के मिश्रण को परोसें और ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, और धनिया छिड़कें.
4. तुरंत परोसें और आनंद लें!

टिप्स:

अमरूद को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लें और सुखा लें.
आप अमरूद चाट में अपनी पसंद के अनुसार अन्य मसाले भी मिला सकते हैं.
अमरूद चाट को आप एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के रूप में परोस सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Guava Chaat Recipe, Amrud Ki Chaat Kaise Banaye, How To Make Guava Chaat, Guava Chaat Banane Ki Recipe
Get App for Better Experience
Install Now