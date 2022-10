Stomach Pain: पेट दर्द को ठीक करने के लिए इन घरेलू उपायों को आजमाएं, झट से मिल जाएगा आराम

Stomach Pain: पेट दर्द का सबसे आम कारण अपच है.

How To Get Rid Of Stomach Pain: पेट दर्द का सबसे आम कारण अपच है. अगर आपने जो खाना खाया है वह ठीक से नहीं पचता है, तो यह पेट में गैस और जहरीला बलगम पैदा करता है. आधा पचा हुआ भोजन भी शरीर की नाड़ियों में रुकावट पैदा कर सकता है. लंबे समय में अपच के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं. आयुर्वेद में कुछ सिद्ध घरेलू उपचार बताए गए हैं, जिससे दर्द, अपच, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना आदि को आसानी से दूर करने और हेल्दी रहने में मदद मिल सकती है.

पेट की परेशानियों को ठीक करने के घरेलू उपाय | Home Remedies To Cure Stomach Problems