शराब पीने के बाद होती है उल्टी? आपका शरीर दे रहा है ये संकेत, नशा उतारने के लिए फटाफट करें ये काम

Hangover Hone Par Kya Kare: आज के समय में लोगों के बीच एल्कोहल का सेवन करना एक आम बात हो गई है. किसी की बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या फिर कोई खुशी का मौका हर सेलीब्रेशन में कुछ लोग इसका सेवन जरूर करते हैं. तो वहीं कई लोग बिना किसी बात के भी पीते हैं और हर रोज पीते हैं. वैसे तो शराब का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक ही होता है लेकिन ये जानने के बाद भी लोग इसको पीने की आदत नहीं छोड़ते हैं. कई बार लोग बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और कुछ लोगों को इसे पीने की आदत नहीं होती है तो इसे पीने के बाद उन्हें उल्टी और दूसरे दिन हैंगओवर की समस्या हो जाती है. आइए जानते हैं इसकी वजह और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे राहत मिले.

शराब पीने के बाद उल्टी क्यों होती है?

जब कोई शराब पीता है तो शरीर में एसीटैल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है. जिसकी वजह से लिवर ज्यादा शराब को पचा नहीं पाता है और ऐसे में उल्टी के द्वारा वो बाहर निकल जाती है. जब ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं तो ऐसे में आपका शरीर इसको स्वीकार नहीं कर पाता है और उल्टी होने लगती है.

हैंगओवर होने पर क्या करें और इसके लक्षण

उल्टी होना या मतली होना

सिरदर्द

सिर भारी होना

पेट दर्द

कम नींद

हार्ट बीट तेज होना

मुंह सूखना

ज्यादा प्यास लगना

वीकनेस

चिड़चिड़ापन

उपाय

पानी पिएं

हैंगओवर होने की वजह से उल्टी हो रही है तो आप धीरे-धीरे पानी पिएं. छोटी-छोटी सिप में इसका सेवन करें और शरीर को हाइड्रेट करें. क्योंकि शराब के सेवन से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में धीरे-धीरे पानी पीने से आपका नशा कम होगा.

रेस्ट करें

शराब पीने के बाद उल्टी और हैंगओवर होने के बाद आराम करें. क्योंकि आपका शरीर थका और कमजोर होता है. इसलिए बॉडी को रेस्ट दें.

क्या खाएं

उल्टी और मतली होने पर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है. लेकिन आप ये गलती ना करें. आप लाइट चीजों का सेवन करें, नींबू पानी पिएं, सेब की चटनी, टोस्ट जैसी लाइट चीजें खाएं. इसके साथ आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं.

