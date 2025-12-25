हिमांशी और अब्दुल गफूरी रिलेशनशिप में थे, कनाडा में भारतीय महिला की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा

कनाडा के टोरंटो में हुई 30 वर्षीय भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. टोरंटो पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मृतका हिमांशी और मामले में संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी न सिर्फ एक-दूसरे को जानते थे, बल्कि दोनों रिलेशनशिप में भी थे. प्रवक्ता ने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मृतका और संदिग्ध एक रिलेशनशिप में थे. जांचकर्ताओं द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर, हम आरोप लगा रहे हैं कि यह एक इंटीमेट पार्टनर द्वारा हिंसा में की गई हत्या थी." इंटीमेट का मतलब है बहुत करीबी होना या अंतरंग रिश्ते में शामिल होना.

दरअसल हिमांशी खुराना की लाश पुलिस को शुक्रवार, 19 दिसंबर को मिली थी. अपराधी को ढूंढ़ने के लिए टोरंटो पुलिस अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है. टोरंटो पुलिस की तरफ से ताजी जानकारी दी गई है कि संदिग्ध अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा है, "इस समय, हम संदिग्ध के ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं. हम उसका पता लगाने के लिए जनता से मदद मांग रहे हैं. मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूं कि मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया है कि अब्दूल गफूरी किस देश का है. प्रवक्ता ने कहा, "हम किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं."

हिमांशी खुराना के साथ क्या हुआ?

टोरंटो पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों को सबसे पहले शुक्रवार देर रात महिला के लापता होने की रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट किया गया था. पुलिस ने एक बयान में कहा था, "शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को रात करीब 10:41 बजे, पुलिस को स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक गुमशुदा शख्स को लेकर जानकारी दी गई."

अगली सुबह, अधिकारियों ने बड़े स्तर पर खोज की. शनिवार, 20 दिसंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे, अधिकारियों ने लापता महिला की बॉडी को एक आवास के अंदर पाया. पुलिस ने कहा कि यह हत्या मानी जा रही है. पहले CBS न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जांचकर्ताओं ने मामला "इंटिमेंट पार्टनर से जुड़े हिंसा" का पाया है. अब पुलिस ने आधिकारिक रूप से यह बता दिया है कि दोनों रिलेशनशिप में थे.

संदिग्ध अब्दुल गफूरी पर फर्स्ट-डिग्री हत्या के लिए पूरे कनाडा में वारंट जारी किया गया है. अगर अदालत ने पाया कि पहले से प्लानिंग करके, एक इरादे के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है तो आरोपी को पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. जांच जारी है, पुलिस अधिकारी संदिग्ध का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे हैं.

