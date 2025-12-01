Real Laung VS Fake: आजकल बाज़ार में हर चीज़ में मिलावट का खतरा बढ़ गया है, और हमारी रसोई के मसालों को भी नहीं छोड़ा गया है. क्या आप जानते हैं कि जिस लौंग को आप अपनी चाय, सब्ज़ी या आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वह नकली लौंग भी हो सकती है? अगर आप नकली लौंग (Nakli Laung) खा रहे हैं, तो यह सीधे आपके Liver को गंभीर रूप से डैमेज कर सकती है!

Nakli Laung Khane Ke Nuksan: यह एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य चिंता है. इसलिए, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, FSSAI ने बताया है कि आप सिर्फ 5 सेकंड में चेक करें लौंग असली है या नकली. आइए, आज हम मिलावटी लौंग के खतरों को समझते हैं और FSSAI द्वारा सुझाए गए आसान तरीके को जानते हैं.

क्यों खतरनाक है नकली लौंग? | Nakli Laung Khane Ke Nuksan

असली लौंग में यूजेनॉल (Eugenol) नामक एक प्राकृतिक तेल होता है, जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं. लेकिन मिलावट करने वाले लोग अक्सर लौंग से यह तेल निकाल लेते हैं और फिर बाज़ार में केवल 'खाली खोल' बेचते हैं. इससे लौंग का सारा गुण खत्म हो जाता है.

इसके अलावा, कुछ लालची विक्रेता लौंग के डंठल और टूटी हुई लौंग को मिलाकर बेचते हैं, या फिर लौंग के ऊपर रंग और आर्टिफिशियल तेल लगाकर बेचते हैं ताकि वह ताज़ी दिखे. ये केमिकल और मिलावटी चीज़ें लंबे समय तक खाने पर आपके Liver (जिगर) और पेट को गंभीर रूप से डैमेज कर सकती हैं.

FSSAI टेस्ट: 5 सेकंड में चेक करें लौंग असली है या नकली | Nakli Laung ki Pahchan Kaise Kare

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने लौंग की शुद्धता जांचने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका बताया है, जिसे आप अपनी रसोई में तुरंत कर सकते हैं:

1. पानी में डूबने वाला टेस्ट (The Water Test)

यह टेस्ट 5 सेकंड से भी कम समय लेता है और तुरंत बताता है कि लौंग में तेल मौजूद है या नहीं.

सामग्री: एक गिलास पानी (सामान्य तापमान का).

टेस्ट करने का तरीका: एक चुटकी लौंग लें और उसे धीरे से पानी के गिलास में डाल दें.

परिणाम देखें (Result):

असली लौंग: असली और अच्छी गुणवत्ता वाली लौंग पानी में सीधे खड़ी रहेगी या डूब जाएगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आवश्यक तेल (Essential Oil) मौजूद होता है.

नकली या तेल निकाली हुई लौंग: नकली, पुरानी, या तेल निकाली हुई लौंग पानी पर तिरछी होकर तैरने लगेगी. इसका मतलब है कि उसमें कोई तेल नहीं बचा है.

2. रंग और स्पर्श की जांच (Colour and Touch Check)

रंग: असली लौंग का ऊपरी हिस्सा (फूल) हल्का भूरा और निचला हिस्सा गहरा भूरा होता है. नकली लौंग अक्सर बहुत ज़्यादा काली या एक ही रंग की होती है.

स्पर्श: अपनी उंगली से लौंग को दबाएं. अगर वह ताज़ी और असली होगी, तो आपकी उंगली पर हल्का सा तेल या चिकनाहट महसूस होगी.

अपने लीवर को सुरक्षित रखें

लौंग सिर्फ मसाला नहीं है, यह एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) का भंडार है. यह पाचन सुधारने, दांतों के दर्द में आराम देने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. लेकिन यह सारे फायदे तभी मिलेंगे जब आप असली लौंग खाएंगे.

अब जब आपको 5 सेकंड में लौंग की शुद्धता जांचने का तरीका पता चल गया है, तो अगली बार जब भी आप बाज़ार से लौंग खरीदें, तो इस टेस्ट को ज़रूर करें और अपने परिवार को नकली लौंग से बचाकर अपने Liver को सुरक्षित रखें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)