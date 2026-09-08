तंदूर के बिना घर पर बनाएं होटल जैसी गार्लिक नान, ये है सबसे आसान तरीका

रेस्टोरेंट जैसी सॉफ्ट और गार्लिक की खुशबू से भरपूर बटर गार्लिक नान खाने का मन तो सबका करता है, लेकिन कई बार घर पर बनाने की सोचते ही लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है. लोग अक्सर सोचते हैं कि बिना तंदूर के वो बात नहीं आएगी जो होटल वाली नान में मिलती है. पर सच तो ये है कि अगर थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए, तो आप अपने आम लोहे वाले तवे पर ही एकदम बढ़िया, मखमली मुलायम और टेस्टी नान बना सकते हैं.
इसके लिए आपको किसी महंगे तामझाम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस घर की बेसिक चीजों से ही सारा जादू हो जाता है. जब आप आटा गूंथने से लेकर उसे तवे पर सेकने तक के छोटे-छोटे सीक्रेट्स समझ जाते हैं, तो पहली बार में ही होटल जैसी नान बनकर तैयार हो जाती है. तो चलिए आज आपको बिल्कुल आसान देसी भाषा में बताते हैं कि कैसे आप अपने किचन में बिना किसी झंझट के एकदम सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक नान बना सकती हैं, जिसे खाते ही सब तारीफ करने लगेंगे.
नान बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए?
सामग्री:
- मैदा (2 कप)
- दही (3-4 चम्मच)
- बेकिंग सोडा (आधा छोटा चम्मच)
- नमक (स्वादानुसार)
- पिघला हुआ मक्खन (बटर 4-5 चम्मच)
- बारीक कटा हुआ लहसुन (2 चम्मच)
- बारीक कटा हुआ हरा धनिया (2 चम्मच)
- पानी या दूध (आटा गूंथने के लिए)
बनाने की विधि क्या है?
स्टेप 1:
- सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में मैदा लें.
- अब इसमें दही, नमक और बेकिंग सोडा डालें.
- चाहें तो थोड़ा सा दूध भी मिला सकती हैं, इससे नान अंदर से और ज्यादा सॉफ्ट बनती है.
- अब हल्का गुनगुना पानी लेते हुए इसे नॉर्मल पूरी या रोटी के आटे से थोड़ा नरम गूंथ लें.
स्टेप 2:
- जब आटा एकसार हो जाए, तो हथेलियों से दबाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक और मलें ताकि इसमें लचीलापन आ जाए.
- अब इस पर हल्का सा तेल या घी लगाकर किसी गीले कपड़े से ढक दें.
- बर्तन को किचन में किसी गरम जगह पर करीब 40 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा फूलकर दोगुना हो जाए.
स्टेप 3:
- तय समय बाद आटे को हल्का सा दोबारा गूंथ लें और इसकी बराबर साइज की लोइयां तोड़ लें.
- एक लोई उठाकर सूखे मैदे की मदद से इसे ओवल या थोड़ी लंबी शेप में बेल लें.
- ध्यान रहे कि नान को बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हल्का मोटा ही रखें ताकि पकने के बाद भी यह अंदर से मुलायम बनी रहे.
स्टेप 4:
- अब बेली हुई नान के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा धनिया छिड़क दें.
- बेलन को एक बार हल्के हाथ से फिर से फेर दें ताकि धनिया और लहसुन नान के साथ अच्छे से चिपक जाए और सेकते समय बाहर न गिरे.
स्टेप 5:
- अब नान को उठाएं और उसकी उल्टी तरफ यानी जिस तरफ लहसुन नहीं है, उस पर हल्का सा पानी लगा दें.
- गैस पर लोहे का तवा तेज गरम करें.
- जिस तरफ पानी लगाया था, उस गीली साइड को गरम तवे पर चिपका दें.
- कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि नान पर बबल्स उठने लगेंगे और वह तवे पर मजबूती से चिपक जाएगी.
स्टेप 6:
- इसके बाद तवे का हत्था पकड़ें और उसे उल्टा करके सीधा गैस की आंच के ऊपर घुमाते हुए सेक लें.
- आंच मीडियम रखें और तवे को गोल-गोल घुमाते रहें ताकि नान चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए और उस पर तंदूर जैसे भूरे और काले चित्तीदार दाग आ जाएं.
स्टेप 7:
- जब नान अच्छे से सिक जाए, तो चिमटे की मदद से उसे तवे से उतार लें.
- गर्मागर्म नान के ऊपर तुरंत पिघला हुआ मक्खन ब्रश की सहायता से खूब अच्छे से लगाएं.
- आपकी बेहद सॉफ्ट, खुशबूदार और स्वादिष्ट बटर गार्लिक नान बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे अपनी मनपसंद दाल मखनी या पनीर की सब्जी के साथ मजे से सर्व करें.
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