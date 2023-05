खाने के स्वाद को चार गुना बढ़ा देगा ये चीज पाउडर, जानें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

Homemade Ketchup Recipe: घर पर इन आसान स्टेप्स के साथ बनाएं एकदम मार्केट जैसा कैचअप...

पनीर पाउडर क्या है? (What Is Cheese Powder?)

अगर आप सोच रहे हैं कि पनीर पाउडर असल में क्या है, तो यह बेसिक रूप से कुछ ब्रेडक्रंब और चीज का कॉम्बिनेशन है. आपको कुछ मिनटों के लिए उन्हें माइक्रोवेव में रखकर उनकी नमी को खत्म करने के बाद उन्हें पाउडर बनाने के लिए फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करना है. आप इसको अपनी पसंद के हिसाब से टेस्ट भी दे सकते हैं. अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कुछ लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं या फिर काली मिर्च पाउउडर. इसे आप अपने पॉपकॉर्न के कटोरे या पूरे पिज्जा पर डालकर भी खा सकते हैं. यकीन माानिए चीज का टेस्ट लेने के लिए यह आपका नया पसंदीदा ऑप्शन बन जाएगा.

चीज़ पाउडर को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? (What Is The Best Way To Store Cheese Powder?)

आप अपनी पेंट्री में किसी भी दूसरे पाउडर की तरह ही इसे किसा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने की सलाह दी जाती है. जिससे ये नमी के संपर्क में आने से बच सके और इसे किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. नॉर्मल चीज की तुलना में पाउडर चीज़ की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि आप जब चाहें इसका आनंद ले सकते हैं. अगर इसे ठीक से स्टोर किया जाए तो यह छह से आठ महीने तक चल सकता है.

घर पर पनीर पाउडर कैसे बनाएं | आसान पनीर पाउडर पकाने की विधि (How To Make Homemade Cheese Powder At Home | Easy Cheese Powder Recipe)

आप इस चीज पाउडर को घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक प्लेट में हाफ हिस्से में ब्रेडक्रंब और हाफ में ग्रेट किया हुआ होना चाहिए और इन दोनों चीजों को माइक्रोवेव कर दें. टाइमर को पांच मिनट के लिए सेट करें. इसके बाद इसको बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें. अब धीरे-धीरे अपने हाथों से इसे क्रम्बल करें और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालें अब इसमें बचा हुआ ब्रेड क्रम्स, लाल मिर्च पावडर, हल्दी और नमक डालकर महीन पाउडर बनने तक पीसें. अब एक एयरटाइट कंटेनर में इसको रख कर स्टोर कर दें. आपका होममेड चीज पाउडर बनकर तैयार है.

अगली बार जब भी आपका मन करे कि आप अपने खाने में कुछ अलग से मिलाएँ तो इस चीज़ पाउडर को एक बार जरूर ट्राई करें.

