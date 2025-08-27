विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: मोदक की जगह बप्पा को भोग में चढ़ाएं बेसन के लड्डू, झटपट नोट करें रेसिपी

Besan Laddu Recipe: अगर आप बप्पा को भोग में कुछ अपने हाथ से बना कर चढ़ाना चाहते हैं तो आप मोदक के अलावा बेसन के लड्डू ट्राई कर सकते हैं. इन्हें आसानी से घर पर बनाया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
आज क्या बनाऊं: मोदक की जगह बप्पा को भोग में चढ़ाएं बेसन के लड्डू, झटपट नोट करें रेसिपी
Besan Laddu Recipe: कैसे बनाएं बेसन के लड्डू.

Besan Laddu Recipe: गणेश महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो चुका है. पूरे देश में जोरों-शोरों से इस पर्व को मनाया जाता है. यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का उत्सव है. यह दिन भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है जो बुद्धि, विवेक, सौभाग्य और सफलता के देवता माने जाते हैं. अगर आप बप्पा को भोग में कुछ अपने हाथ से बना कर चढ़ाना चाहते हैं तो आप मोदक के अलावा बेसन के लड्डू ट्राई कर सकते हैं.

बेसन के लड्डू भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं. इन्हें खासतौर पर त्योहारों के समय बनाया जाता है. इन्हें बनाना बेहद ही आसान है. ज्यादातर लोग बेसन के लड्डू खाना पसंद करते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें बहुत ही कम समय और सीमित सामग्री में बनाया जा सकता है. बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन, चीनी, घी और बादाम या पिस्ता जैसे मेवों की आवश्यकता पड़ती है. और अगर आप शुगर के मरीज हैं और चीनी को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी की जगह सूखे खजूर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: रेगुलर मोदक से हटकर गणपति को चढ़ाएं चॉकलेट मोदक, बप्पा के साथ बच्चे भी हो जाएंगे खुश, फटाफट नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं बेसन के लड्डू- (How To Make Besan Laddu At Home)

बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में घी और बेसन को मिक्स करें और करीब 30 से 40 मिनट तक हल्की आंच पर भूनें, इसे तब तक भूनें जब तक इसका कलर भूरे रंग का न हो जाए. और इससे हल्की महक न आने लगे. इसके बाद आंच को बंद कर इसे ठंडा होने के लिए एक परात में निकाल लें. फिर ठंडा हो जाने पर इसमें चीनी का पाउडर और इलायची पाउडर मिक्स करें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लेने के बाद अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लड्डू तैयार करें. इन लड्डूओं में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात ये कि आप इन लड्डूओं को काफी समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homemade Besan Laddu Recipe, Besan Laddu Recipe For Ganesha, Kaise Banaye Besan Ke Laddo, Laddu Recipe, Besan Ke Laddu Ki Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com