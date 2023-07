यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं ये 4 खाने की चीजें, आज ही अपनी डाइट से कर दें दूर वरना भुगतना पड़ेगा नुकसान

यूरिक एसिड को बढ़ा देंगी ये चीजें.

Causes of High Uric Acid: आज के समय में लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं कि वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. एक ऐसी ही बीमारी है जिससे आज के समय में अमूमन लोग जूझ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं हाई यूरिक एसिड की. दरअसल जब आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो यह कई सारी सेहत से जुड़ी परेशानियां पैदा करने का कारण बन जाता है. शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन होती है और दर्द भी होता है. साथ ही इसका स्तर बढ़ने से चलने फिरने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जब भी शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है तो डॉक्टर्स कुछ चीजों को ना खाने की सलाह देते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं. इसलिए आपको इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट से तुरंत अलग कर देना चाहिए, तो चलिए जानते हैं (Causes of High Uric Acid) यूरिक एसिड बढ़ाने वाले फूड आइटम्स क्या हैं.....

यूरिक एसिड बढ़ाने वाले फूड आइटम्स (Foods that Increase Uric Acid)