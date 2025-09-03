विज्ञापन
विशेष लिंक

स्ट्रेस में आपके पति का भी बीपी हो जाता है हाई, तो उनको फौरन बना कर दें ये हर्बल चाय, डाइटिशियन ने बताए फायदे

How to Control High BP: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है. जिस वजह से नींद नहीं आती है और आपको मूड भी चिड़चिड़ा रहता है. ऐसे में ये चाय आपके बेहद काम आ सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
स्ट्रेस में आपके पति का भी बीपी हो जाता है हाई, तो उनको फौरन बना कर दें ये हर्बल चाय, डाइटिशियन ने बताए फायदे
हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगी ये चाय.

How to Control High BP: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है. जिस वजह से नींद नहीं आती है और आपको मूड भी चिड़चिड़ा रहता है. बता दें कि स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ और हार्ट पर भी असर डालता है. ऐसे में इसको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. कई बार हाई बीपी ब्रेन में क्लाटिंग और ब्रेन स्ट्रोक की भी वजह बन सकता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताएंगे जिसका लगातार एक महीने तक सेवन करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी कम होगा और आपका बीपी भी नेचुकली कम होने में मदद मिलेगी. इस चाय के फायदे और इसे बनाने का तरीका डाइटिशियन मनप्रीत ने शेयर किया है. 

बीपी को कंट्रोल करने के वाली चाय ( Herbal Tea for Control High Bp)

ये भी पढ़ें: आप भी अपने बच्चे को देते हैं क्रीम वाले बिस्कुट तो एक बार जान लीजिए असल में ये क्रीम क्या है और इसके नुकसान

सामग्री

  • तुलसी की पत्तियां- 3-4
  • अर्जुन की छाल-1 छोटी स्टिक
  • दालचीनी- 1
  • इलायची- 1
  • हॉथॉन बेरीज- 1 टीस्पून

कैसे बनाएं

इन सभी चीजों को पानी में डालकर अच्छे से उबलने दें. अब इसे आपको धीमी आंच पर लगभग 3-4 मिनट तक उबालना है. फिर इसे छान लें और खाली पेट गुनगुना ही पिएं.

फायदे 

  • एक्सपर्ट ने बताया कि ये चाय बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है. यह ब्लड वेसल्स का लचीलापन बढ़ाती है और नसों में तनाव के कारण होने वाली सूजन को कम करती है. इसके साथ ही, इसमें मूत्रवर्धक (ड्यूरेटिक) गुण होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं.
  • यह चाय हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जिससे कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का लेवल कंट्रोल रहता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है. तुलसी में पाए जाने वाले सूजनरोधी तत्व ब्लड वेसल्स में तनाव से होने वाली सूजन को कम करते हैं.
  • अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ-साथ हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है. दालचीनी सूजन को घटाकर ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है.
  • इलायची शरीर से एक्सट्रा पानी और सोडियम को बाहर निकालती है, जिससे सूजन और उच्च बीपी में राहत मिलती है. इसके अलावा, बेरीज में पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स हृदय की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Control High Bp, High Blood Pressure Ko Kaise Control Kare, Bp High Hone Par Kya Khana Chaiye, High Bp Home Remedies, Herbal Tea For High Bp
Get App for Better Experience
Install Now