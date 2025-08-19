अखरोट खाने के फायदे और नुकसान | Akhrot Khane ke fayde Nuksan

Akhrot Khane ke fayde Nuksan: अखरोट को अक्सर “ब्रेन फूड” कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दिमाग से मिलता-जुलता है और साथ ही यह मस्तिष्क की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है. यह सूखे मेवे का राजा माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं.

इसका सेवन दिल से लेकर दिमाग और पाचन तंत्र तक के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन हर चीज के जैसे इसके भी फायदे और नुकसान दोनों होते हैं. सही मात्रा में खाया जाए तो अखरोट शरीर को मजबूत बनाता है, वहीं अधिक सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं अखरोट खाने के फायदे और नुकसान विस्तार से.

अखरोट खाने के फायदे और नुकसान (Health Benefits Of Eating Walnuts | Akhrot Khane ke fayde Nuksan)

अखरोट में मौजूद पोषण

अखरोट में लगभग 65% फैट और 15% प्रोटीन पाया जाता है. इनमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और जो भी होते हैं वे ज्यादातर फाइबर के रूप में मौजूद रहते हैं. इसमें मिलने वाले कुछ प्रमुख पोषक तत्व इस प्रकार हैं:



कैलोरी: लगभग 185 प्रति औंस

प्रोटीन: 4.3 ग्राम

कार्बोहाइड्रेट: 3.9 ग्राम

इबर: 1.9 ग्राम

फैट: 18.5 ग्राम



साथ ही इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन E, विटामिन B6 और फोलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

अखरोट खाने के फायदे (Akhrot Khane Ke Fayde)

1. दिल की सेहत : अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट दिल की धड़कन को सामान्य रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं.

2. दिमाग के लिए फायदेमंद : यह याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और दिमागी थकान को कम करता है.

3. वजन कंट्रोल : फाइबर और हेल्दी फैट्स भूख को लंबे समय तक नियंत्रित रखते हैं जिससे वजन पर काबू पाया जा सकता है.

4. डायबिटीज में मददगार : नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है.

5. कैंसर से सुरक्षा : इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं.

6. पुरुषों और महिलाओं के लिए खास : पुरुषों में यह स्पर्म क्वालिटी को सुधारता है और महिलाओं में हार्मोन बैलेंस करने और प्रजनन क्षमता बढ़ाने में सहायक है.

7. त्वचा और बालों की सेहत : अखरोट का तेल त्वचा की रंगत निखारता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और डैंड्रफ से बचाता है.

अखरोट खाने के नुकसान | Akhrot Khane Ke Nuksan

1. एलर्जी - जिन्हें नट्स से एलर्जी है, उन्हें अखरोट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

2. अधिक कैलोरी - यह ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो वजन बढ़ सकता है क्योंकि इसमें फैट और कैलोरी अधिक होती है.

3. थायराइड दवाओं से असर - अखरोट कुछ दवाओं के असर को कम कर सकता है, खासकर थायराइड की दवाएं.

4. बच्चों के लिए खतरा - छोटे बच्चों को अखरोट देते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दम घुटने की समस्या न हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)