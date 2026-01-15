विज्ञापन
Hari moong dal khane ke fayde : हरी मूंगदाल खाना क्यों फायदेमंद है?

Hari mong dal khane ke benefits : आज हम एक-एक करके हरी मूंगदाल खाने के क्या-क्या फायदे हैं जानते हैं, ताकि आप इसे अपनी डाइट में जोड़कर अन्य लाभ उठा सकें...

Hari Moong Dal Khane Ke Fayde : जब भी पेट से जुड़ी परेशानी होती है, तो घर के बड़े-बुजुर्ग मूंगदाल खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं; कभी आपने सोचा है ऐसा वो क्यों कहते हैं? दरअसल, मूंगदाल में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन और खनिज की भी भरपूर मात्रा होती है, जो वजन घटाने से लेकर ब्लड शुगर तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. ऐसे में आज हम एक-एक करके हरी मूंगदाल खाने के क्या-क्या फायदे हैं जानते हैं, ताकि आप इसे अपनी डाइट में जोड़कर अन्य लाभ उठा सकें...

हरी मूंगदाल खाने के 7 फायदे

पाचन के लिए अच्छा - Improve Digestion

मूंगदाल खाने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है पेट को. जी हां, इसमें मौजूद फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च पाचन को ठीक रखते हैं, कब्ज, गैस और अपच से बचाते हैं, और आंतों हेल्दी रखते हैं. 

वजन रखे मेंटेन - Weight management

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. 

प्रोटीन का रिच सोर्स - Rich source of Protein

वहीं, यह दाल शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करती है. 

इम्यूनिटी करे बूस्ट - Boost Immunity

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भऱपूर यह दाल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है. 

हार्ट के लिए बेस्ट - Imrove Heart health

आजकल दिल से जुड़ी परेशानी बहुत आम हो चुकी है. ऐसे में मूंगदाल में मौजूद, पोटैशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जो दिल के लिए अच्छा है.

ब्लड शुगर करे कंट्रोल - Control high blod sugar

फाइबर और प्रोटीन शुगर के ऑब्जर्वेशन को स्लो करता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. 

खून की कमी करे दूर - Increase Haemoglobin

आयरन और फोलेट से भरपूर होने के कारण हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और एनीमिया से बचाता है. साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

