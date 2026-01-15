Hari moong dal khane ke fayde : हरी मूंगदाल खाना क्यों फायदेमंद है?

Hari Moong Dal Khane Ke Fayde : जब भी पेट से जुड़ी परेशानी होती है, तो घर के बड़े-बुजुर्ग मूंगदाल खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं; कभी आपने सोचा है ऐसा वो क्यों कहते हैं? दरअसल, मूंगदाल में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन और खनिज की भी भरपूर मात्रा होती है, जो वजन घटाने से लेकर ब्लड शुगर तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. ऐसे में आज हम एक-एक करके हरी मूंगदाल खाने के क्या-क्या फायदे हैं जानते हैं, ताकि आप इसे अपनी डाइट में जोड़कर अन्य लाभ उठा सकें...

हरी मूंगदाल खाने के 7 फायदे

मूंगदाल खाने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है पेट को. जी हां, इसमें मौजूद फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च पाचन को ठीक रखते हैं, कब्ज, गैस और अपच से बचाते हैं, और आंतों हेल्दी रखते हैं.

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं.

वहीं, यह दाल शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करती है.

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भऱपूर यह दाल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है.

आजकल दिल से जुड़ी परेशानी बहुत आम हो चुकी है. ऐसे में मूंगदाल में मौजूद, पोटैशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जो दिल के लिए अच्छा है.

फाइबर और प्रोटीन शुगर के ऑब्जर्वेशन को स्लो करता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है.

आयरन और फोलेट से भरपूर होने के कारण हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और एनीमिया से बचाता है. साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)