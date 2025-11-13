विज्ञापन
Children's Day Special Recipe: 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन स्कूलों से लेकर घरों तक में बच्चों के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए कई तरह की चीजें की जाती हैं.

Happy Children's Day: बच्चे के लिए इस स्पेशल दिन पर बनाएं टेस्टी चीज सैंडविच, नोच कर लें रेसिपी
heese Sandwich Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी चीज सैंडविच.

Children's Day Special Recipe: 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन स्कूलों से लेकर घरों तक में बच्चों के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए कई तरह की चीजें की जाती हैं. स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और खाने की चीजे दी जाती हैं. वहीं घरों पर भी आप अपने बच्चे के लिए इस दिन को खास तरीके से सेलीब्रेट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चीज सैंडविच बिल्कुल परफेक्ट है. चीज बच्चों को पसंद भी होता है और अगर आप भी इसको बनाने की सोच रहे हैं तो नोट कर लें वेज चीड सैंडविच की रेसिपी.

वेज चीज सैंडविच (Veg Cheese Sandwich)

सामग्री:

ब्रेड स्लाइस – 4
चीज स्लाइस या ग्रेटेड चीज – ½ कप
बॉयल सब्जियां – ½ कप (गाजर, शिमला मिर्च, मटर, कॉर्न आदि)
नमक, काली मिर्च – स्वादानुसार
बटर या देसी घी – 1 टीस्पून

बनाने की विधि:

सब्जियों में थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाएं. अब एक ब्रेड स्लाइस पर सब्जियों की लेयर लगाएं और ऊपर से ग्रेटेड चीज डालें. ऊपर से दूसरी स्लाइस रखकर सैंडविच बनाएं. अब इसे सैंडविच मेकर, तवे या एयर फ्रायर में गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करें. आप इसे बीच से कट करें और केचप के साथ सर्व करें. अगर आप बच्चे को चीज नहीं देना चाहते हैं तो आप पनीर या मूंग स्प्राउट्स डालकर प्रोटीन बढ़ा सकते हैं. यह सैंडविच एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है. आप इन सैंडविच को बच्चे के लिए लंच के लिए भी पैक कर सकते हैं. 

