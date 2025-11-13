विज्ञापन
Happy Children's Day: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी फ्रूट योगर्ट पार्फे, नोट कर लें रेसिपी और बटोरें तारीफ

Children's Day Special Recipe: बच्चे के इस खास दिन को और खास बनाने के लिए आप उनके लिए बनाएं टेस्टी फ्रूट योगर्ट पार्फे, स्वाद से भरपूर और सेहत के लिए भी है बेहद फायदेमंद.

Happy Children's Day: बच्चे के लिए बनाएं ये खास डिश.

Children's Day Special Recipe: 14 नवंबर को बाल दिवस (Children's Day) मनाया जाता है.  ये दिन पूरी तरह से बच्चों के नाम होता है. स्कूलो में भी इस दिन सेलीब्रेशन होता है. आप भी अगर इस खास दिन पर अपने बच्चे को स्पेशल फील करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाने की सोच रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का है. आज हम आपको बताएंगे ऐसी स्पेशल रेसिपी जो आपके बच्चे को यकीनन पसंद आएगी. साथ ही ये बनाने में आसान, टेस्टी और पौष्टिक भी है. जो न सिर्फ बच्चों के स्वाद के हिसाब से परफेक्ट हैं, बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं.

फ्रूट योगर्ट पार्फे (Fruit Yogurt Parfait)

सामग्री:

दही (Yogurt) – 1 कप (थोड़ा गाढ़ा)
शहद – 1 टेबल स्पून
मिक्स फ्रूट्स – ½ कप (केला, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि)
ग्रेनोला या कॉर्नफ्लेक्स – ¼ कप
चिया सीड्स (वैकल्पिक) – ½ टीस्पून

बनाने की विधि:

सबसे पहले एक बर्तन मे दही लें और उसमें शहद मिलाकर उसे हल्का मीठा कर लें. अब एक ग्लास में नीचे की परत में कटे हुए फ्रूट्स डालें. अब उसके ऊपर मीठे  दही की एक लेयर लगाएं. फिर उसके ऊपर ग्रेनोला या कॉर्नफ्लेक्स की लेयर डालें. इसी तरह दो लेयर बनाएं और ऊपर से थोड़े चिया सीड्स या कटे हुए फल डाल दें.
आप बच्चों के फेवरेट फल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंगो, पपीता या बेरीज. यह रेसिपी बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स देती है और बिना चीनी के मीठे का स्वाद भी. आप इसे अपने बच्चो को दें उनके लिए ये थोड़ा अलग भी है और खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

