विज्ञापन
विशेष लिंक

कैसें पहचानें हल्दी असली है या नकली? यहां जानें असली Haldi को पहचानने के तरीके

Asli Haldi Kaise Pehchane: अगर आप भी हल्दी का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य लाभों को पानी के लिए करते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस हल्दी को खा रहे हैं वो असली है या नकली.

Read Time: 3 mins
Share
कैसें पहचानें हल्दी असली है या नकली? यहां जानें असली Haldi को पहचानने के तरीके
Turmeric Real or Fake Kaise Pehchane: हल्दी असली है या नकली कैसे पहचानें.

Asli Haldi Kaise Pehchane: मसालों में हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने में ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है. हल्दी में पाए जाने वाले तत्व शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में भी हल्दी बेहद लाभदायी होती है. यह एक एंटीबायोटिक होती है जो कई संक्रमणों से बचाने में भी मदद करती है. लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी से मिलने वाले फायदों का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप असली हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हों. अगर आप नकली हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल आज के समय में कुछ लोग अपने निजी फायदों के लिए इसमें मिलावट कर रहे हैं. जिस वजह से इसका सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अगर आप हल्दी की शुद्धता की पहचान करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. आप घर पर ही कुछ तरीकों से इसकी पहचान कर सकते हैं.

हल्दी असली है या नकली कैसे पहचानें ( Haldi Asli hai Ya Nakli Kaise Pehchane)

ये भी पढ़ें: घर पर पनीर जमाने के बाद फेंक देते हैं उसका पानी, तो अब ना करें ये गलती इसके फायदे कर देंगे हैरान

पानी 

हल्दी की पहचान करने के लिए आप एक चम्मच हल्दी को पानी में मिलाकर रख दें. कुछ समय बाद अगर हल्दी गिलास के नीचे बैठ जाती है और पानी की रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझ जाएं की आपकी हल्दी असली है. अगर आपके पानी का रंग ज्यादा पीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि हल्दी नकली है.

हाथों पर मसलें

अगर हल्दी असली है तो आप इसे लेकर अपने हाथों पर मसलें अगर इससे हल्का पीला रंग छूटता है तो समझ जाएं कि आपकी हल्दी असली है.

महक

इसके लिए एक चुटकी हल्दी लें और हाथों पर फैलाकर उसको नाक के पास लाकर सूंघे, अगर इसकी महक मिट्टी जैसी तेज महसूस हो तो हल्दी असली है. अगर कोई महक नहीं आती या बहुत हल्की महक आती है तो ये नकली या मिलावटी है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Identify Real Turmeric, Fake Vs Real Turmeric, Haldi Asli Hai Ya Nakli Kaise Pehchane, Turmeric Real Or Fake, Asli Haldi Ki Pehchan, Asli Haldi Kaisi Hoti Hai, How To Identift Fake Yturmeric, Nakli Haldi Khane Ke Nuksan, Nakli Haldi Aur Asli Haldi Me Kya Antar Hai, Asli Haldi Aur Nakli Haldi Me Kya Difference Hota Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com