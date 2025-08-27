कैसें पहचानें हल्दी असली है या नकली? यहां जानें असली Haldi को पहचानने के तरीके

Asli Haldi Kaise Pehchane: मसालों में हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने में ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है. हल्दी में पाए जाने वाले तत्व शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में भी हल्दी बेहद लाभदायी होती है. यह एक एंटीबायोटिक होती है जो कई संक्रमणों से बचाने में भी मदद करती है. लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी से मिलने वाले फायदों का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप असली हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हों. अगर आप नकली हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल आज के समय में कुछ लोग अपने निजी फायदों के लिए इसमें मिलावट कर रहे हैं. जिस वजह से इसका सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अगर आप हल्दी की शुद्धता की पहचान करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. आप घर पर ही कुछ तरीकों से इसकी पहचान कर सकते हैं.

हल्दी असली है या नकली कैसे पहचानें ( Haldi Asli hai Ya Nakli Kaise Pehchane)

पानी

हल्दी की पहचान करने के लिए आप एक चम्मच हल्दी को पानी में मिलाकर रख दें. कुछ समय बाद अगर हल्दी गिलास के नीचे बैठ जाती है और पानी की रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझ जाएं की आपकी हल्दी असली है. अगर आपके पानी का रंग ज्यादा पीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि हल्दी नकली है.

हाथों पर मसलें

अगर हल्दी असली है तो आप इसे लेकर अपने हाथों पर मसलें अगर इससे हल्का पीला रंग छूटता है तो समझ जाएं कि आपकी हल्दी असली है.

महक

इसके लिए एक चुटकी हल्दी लें और हाथों पर फैलाकर उसको नाक के पास लाकर सूंघे, अगर इसकी महक मिट्टी जैसी तेज महसूस हो तो हल्दी असली है. अगर कोई महक नहीं आती या बहुत हल्की महक आती है तो ये नकली या मिलावटी है.

