घर पर पनीर जमाने के बाद फेंक देते हैं उसका पानी, तो अब ना करें ये गलती इसके फायदे कर देंगे हैरान

Paneer ke Pani ke Fayde: दूध से बने हुए पनीर को ना सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है बल्कि ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है. वैसे तो लोग मार्केट से पनीर खरीद कर घर लाते हैं लेकिन कुछ लोग इसे घर पर जमाना पसंद करते हैं. ऐसा करने से उसकी शुद्धता भी बनी रहती है. अगर आप भी घर पर पनीर बनाती हैं तो उसको बनाने के बाद जो पानी बचता है उसके साथ आप क्या करते हैं? क्या आप उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं? अगर हां तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. बता दें कि इस पानी को व्हे कहा जाता है जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. खासकर उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन होते हैं.

पनीर के पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व

पनीर के पानी में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-बी भरपूर होता है, आप इसे कई व्यंजनों में एक हेल्‍दी बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. अगली बार जब आप घर पर पनीर बनाएं, तो इस कीमती पानी को फेंकने के बजाय, अपनी डाइट में शामिल करें.

पनीर का पानी कैसे यूज करें ( How to Use Paneer Water/Whey)

आटा गूंथने के लिए

पनीर के बचे हुए पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं. इस आटे से आप रोटी, पराठा, पूरी बना सकते हैं. इस पानी से आटा गूंथने से आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेंगी और उनमें एक स्वाद भी आएगा . ये पानी आपके आटे की पौष्टिकता को बढ़ाने में मदद करता है. जिससे आपका पेट भी सही रहेगा.

दाल, सूप और करी

आप पनीर के बचे हुए पानी का इस्तेमाल सूप, दाल या फिर किसी भी तरह की करी बनाने में कर सकते हैं. इससे आपके खाने में अतिरिक्त प्रोटीन और स्वाद जुड़ जाएगा। यह आपके व्यंजनों को और भी पौष्टिक बना देगा.

दूसरी डिश में बतौर लिक्विड

पनीर के पानी का इस्तेमाल दूसरी भी कई डिश बनाने में किया जा सकता है.

आप इसे स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं.

अगर आप मल्टीग्रेन आटा गूंथ रही हैं, तो आप पनीर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

चावल या पुलाव पकाते समय भी आप पनीर का पानी मिला सकते हैं. यह चावल को और ज्यादा पौष्टिक बनाता है.

इस पानी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन-बी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है.

इसमें मौजूद प्रोटीन और विटा‍मिन त्‍वचा को हेल्‍दी और शाइनी बनाते हैं और बालों को भी पोषण देते हैं.

