हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज तो आज से ही खाने लगें ये 5 चीजें, मजबूत होंगी हड्डियां फौलादी बनेगा शरीर

Healthy Food: हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है जो जरा-सी भी गड़बड़ी होने पर हमें कई तरह के संकेत देता है. अक्सर, हम इन संकेतों को सामान्य थकान या मामूली परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में हमारा शरीर अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा होता है. जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें. कई बार शरीर ऐसे स्पष्ट संकेत देता है, जिन्हें समझकर हम घर पर ही उनका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

कमजोरी

अगर कमजोरी या ऊर्जा की कमी के कारण आपकी दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और घबराहट महसूस होती है, तो इससे निजात पाने के लिए केले का सेवन करना चाहिए. केला शरीर को कम समय में ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी महसूस होने से बचाता है.

चक्कर आना

अगर बार-बार सिर में चक्कर आने की परेशानी हो रही है या चेहरे का रंग पीला पड़ रहा है, तो इस समस्या को अनदेखा न करें. ऐसा होने पर चुकंदर और हरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन करें क्योंकि ये रक्त की कमी के लक्षण होते हैं. अगर नींद आने में परेशानी हो रही है या नींद बीच में खुल जाती है और मांसपेशियों में हर वक्त जकड़न महसूस होती है, तो यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी के संकेत हो सकते हैं. इससे बचाव के लिए कद्दू के बीजों का सेवन किया जा सकता है. कद्दू के बीजों में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं.

कमजोर हड्डियां

अगर हड्डियों में ताकत नहीं बची है, चटकने की आवाज आती है, और सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में परेशानी होती है, तो यह उम्र संबंधी समस्या के अलावा डिजेनेरेटिव जॉइंट डिजीज भी हो सकती है. ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में भी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं. इससे बचाव के लिए कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए. जैसे दही में भी प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, सफेद तिल पोषक तत्वों का खजाना है, जो हड्डियों के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने का काम करता है.

बॉडी पेन

कम उम्र में बाल सफेद होना आम समस्या बन गया है. बाल सफेद होने के साथ-साथ अगर शरीर में दर्द की समस्या भी बढ़ रही है तो इसके लिए देसी घी का सेवन करें. इसके अलावा अगर बालों के गिरने की समस्या अचानक बढ़ गई है तो इसके लिए काजू खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)