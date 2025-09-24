विज्ञापन
नवरात्र के नियम बदल रहे Gen Z! लेट नाईट हो रहे फ़ूड आर्डर, 12 बजे के बाद ये मंगाकर खा रहे | Gen Z Food Trends for Navratri

Gen Z Food Trends for Navratri: क्या आर्डर कर रहे हैं Gen Z?

Gen Z Food Trends for Navratri at Late-Night: नवरात्रि का उत्‍सव चल रहा है, और इस साल भी लाखों लोग इस त्योहार को बड़े जोश के साथ मना रहे हैं. खासकर युवा, जो पारंपरिक तौर पर उपवास रखते हैं, लेकिन इस बार खाने-पीने को लेकर उनका तरीका थोड़ा अलग होगा. Gen Z, जो कि डिजिटल और नई चीज़ों के बहुत शौकीन हैं, नवरात्रि में भी खाने में परंपरा और मॉडर्न स्नैक्स का मिक्स पसंद कर रहे हैं. यानी सिर्फ पुराने तरीके का खाना नहीं, बल्कि नया और ट्रेंड में चलने वाला खाना भी चाहेंगे.

हाल ही में एक फूड डिलीवरी वेबसाइट fooddatascrape.com ने अपने एक लेख में इसका खुलासा क‍िया क‍ि Gen Z नवरात्रि के दौरान क्या-क्या खाना पसंद कर रहे हैं. इसके लिए वेबसाइट ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के डेटा को खंगाला. इससे हमें पता चलता है कि कौन-कौन से खाने ज्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, लोग कब और कितने बजे खाना ऑर्डर करते हैं, और कौन से डिशेज़ ज्यादा पसंद आ रहे हैं.

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पुराने सालों के डेटा और ट्रेंड्स को देख के ये भी समझ पाते हैं कि इस बार नवरात्रि में Gen Z क्या-क्या खाना पसंद कर रहे हैं और कब-से कब तक ज्यादा ऑर्डर होगा. यहा इस्‍तेमाल डाटा बीते साल का है, लेकिन इससे Gen Z की पसंद को समझा जा सकता है.

तो नवरात्र कल्चर को बदल रहा है Gen Z

नवरात्रि में पुराने जमाने की पीढ़ी ज़्यादातर घर का बना खाना या पारंपरिक नाश्ते खाना पसंद करती थी. लेकिन जेनरेशन Z के लिए बात अलग है. उन्हें आसानी और नए-नए खाने ट्राई करने में मज़ा आता है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से.

बेबसाइट ने अपने लेख में बताया क‍ि उन्‍होने खास तकनीक और डाटा का इस्तेमाल करके जेनरेशन Z की खाने की आदतों को समझने की कोशिश की. लाखों ऑनलाइन ऑर्डर के रिकॉर्ड देखकर पता चला कि नवरात्रि में आधी रात के बाद खाने के ऑर्डर आम दिनों से 35% ज्यादा होते हैं. इसका मतलब है कि Gen Z के लोग अपने खाने के टाइम और तरीके को लेकर थोड़े अलग हैं, और त्योहार मनाने का उनका तरीका भी बदल रहा है.

क्या आर्डर कर रहे हैं Gen Z?

बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों और डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एकत्रित व्यापक फूड डिलीवरी डेटा के आधार पर, नवरात्रि 2025 के दौरान जेनरेशन Z की खाने की पसंद का अनुमानित विवरण इस प्रकार है:

जेनरेशन Z के बीच देर रात खाने का चलन

डेटा से पता चलता है कि जेनरेशन Z के लोग खासकर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच खाना ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करते हैं. यह उनके लचीले समय, दोस्तों के साथ मिलने-जुलने और नए-नए खाने ट्राय करने की इच्छा से जुड़ा है.

पिछले साल (2024) के मध्यरात्रि ऑर्डर का उदाहरण:

देर रात के ऑर्डर बढ़ने का कारण सिर्फ भूख नहीं है, बल्कि यह जेनरेशन Z के त्योहार मनाने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है. आंकड़े बताते हैं कि व्रत के नियमों के मुताबिक हल्के स्नैक्स और पेय पदार्थ मध्यरात्रि के ऑर्डर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

क‍िस शहर में आधी रात को क्‍या खाना ऑर्डर हो रह है -

नवरात्रि के समय जेनरेशन Z वाले लोग सबसे ज्यादा कौन-कौन से शहरों में आधी रात को खाना मंगाते हैं. पता चला कि मुंबई और दिल्ली में रात के 12 बजे के बाद सबसे ज्यादा खाना मंगाया जाता है. मतलब यहां लोग देर रात भी खाना खाना पसंद करते हैं.

आंकड़े बताते हैं कि व्रत के नियमों के मुताबिक हल्के स्नैक्स और पेय पदार्थ मध्यरात्रि के ऑर्डर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

Source: https://www.fooddatascrape.com

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Gen Z, Navrat, Gen Z Food Trends For Navratri
