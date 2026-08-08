आलू-टमाटर से लेकर काजू और अमरूद तक, भारतीय नहीं बल्कि विदेशों से आई हैं ये चीजें, 11वें नंबर वाली चीज के साथ होती है आपके दिन की शुरुआत

भारत ने दुनिया भर से चीजों को अडॉप्ट किया है. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम हर दिन खाते-पीते हैं, वो मूल रूप से भारतीय नहीं है बल्कि विदेशों से आई हैं. इनमें से कुछ के नाम तो सुन आप हैरान रह जाएंगे. कुछ सब्जियां भी इसमें शामिल हैं, जिनके बिना हमारी रसोई में खाना नहीं पकता. वहीं एक चीज ऐसी भी है, जिसके साथ ही बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत होती है. फल, सब्जी से लेकर ड्राईफ्रूट्स तक इस लिस्ट में शामिल हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं, जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह मूल रूप से किसी और देश से आई हैं.

15 पॉपुलर इंडियन फूड्स, जो मूल रूप से हैं विदेशी- (15 Popular Indian Foods That Are Originally Foreign)

1. पाव- पुर्तगाल

16वीं सदी में 1510 के बाद पुर्तगालियों ने गोवा के जरिए भारत में अपनी खमीर वाली ब्रेड, 'पाव' को लोकप्रिय बनाया.

2. मिर्च - मेक्सिको और मध्य व दक्षिण अमेरिका

16वीं सदी, 1500 के आसपास पुर्तगाली व्यापारी 'कोलंबियन एक्सचेंज' के दौरान मिर्ची पहली बार भारत आई.

3. टमाटर - पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको

17वीं सदी, 1600 के आसपास, टमाटर मुख्य रूप से पुर्तगाली व्यापार नेटवर्क के जरिए भारत पहुंचे.

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4. आलू - दक्षिण अमेरिका का एंडीज क्षेत्र

17वीं सदी, 1600 के आसपास - पुर्तगाली व्यापारी भारत के तटीय इलाकों में आलू लाए थे. बाद में इसकी खेती देश के अंदरूनी हिस्सों में भी फैल गई.

5. पपीता - मेक्सिको और मध्य अमेरिका

16वीं सदी, 1500 के आसपास पपीते को पुर्तगाली व्यापारी मेक्सिको और मध्य अमेरिका से पपीते को भारत लाए थे और यह भारत की ट्रॉपिकल जलवायु में आसानी से पनप गया.

6. अनानास - ट्रॉपिकल दक्षिण अमेरिका

16वीं सदी के मध्य में 1550 के आसपास, अनानास पुर्तगाली समुद्री व्यापार मार्गों से भारत पहुंचा.

7. काजू - उत्तर-पूर्वी ब्राजील

16वीं सदी के अंत में, 1570–1590 के आसपास, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर काजू के पेड़ लगाए थे. शुरू में, इनका इस्तेमाल मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी किया जाता था.

8. अमरूद - ट्रॉपिकल अमेरिका

16वीं-17वीं सदी, 1500–1600 के आसपास, पुर्तगाली व्यापारी शुरुआती औपनिवेशिक व्यापार काल के दौरान अमरूद भारत लाए थे.

9. मूंगफली - दक्षिण अमेरिका

16वीं-17वीं सदी में मूंगफली उन अमेरिकी फसलों में से एक थी जिन्हें पुर्तगाली व्यापार के जरिए भारत में लाया गया था.

10. शकरकंद - ट्रॉपिकल अमेरिका

16वीं-17वीं सदी - पुर्तगाली समुद्री व्यापारी शकरकंद की अमेरिकी किस्में भारत लाए थे.

11. कॉफी

इथियोपिया, यमन के रास्ते भारत पहुंची.

12. लीची - दक्षिणी चीन और उत्तरी वियतनाम

18वीं सदी, 1700 के दशक के आसपास, लीची म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के रास्ते देश में पहुंची.

13. फूलगोभी

1822 में एक ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री ने सहारनपुर में कंपनी के बगीचे में यूरोपीय फूलगोभी लगाई थी.

14. पत्ता गोभी

19वीं सदी में 1800 के दशक के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पत्ता गोभी की यूरोपीय किस्में फैलीं.

15. मक्का (कॉर्न)

17वीं सदी में मूल रूप से अमेरिकी महाद्वीप इस फसल को पुर्तगाली भारत लाए थे.

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