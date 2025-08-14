शरीर में फाइबर की कमी को कैसे दूर करें? आज से खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें

Top 5 Fiber Foods: हेल्दी रहने के लिए फाइबर से भरपूर डाइट लेना बेहद जरूरी है. फाइबर न केवल पाचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है. डेली सही मात्रा में इसका सेवन आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है. तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं फाइबर से भरपूर फूड्स के बारे में, जिन्हें डाइट का हिस्सा बनाकर आप कई समस्याओं को दूर रख सकते हैं.

Fiber Rich Foods | Fiber Se Bharpur Food | Fiber Poora Karne Ke Liye Kya Khaye

सबसे ज्यादा फाइबर कौन से खाने में होता है?

ड्राई फ्रूट्स: ड्राई फ्रूट्स सुपरफूड्स की लिस्ट में शामिल हैं जो न केवल फाइबर से बल्कि हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भी भरपूर हैं. बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, अंजीर, और पिस्ता का रोजाना सेवन कई समस्याओं से बचा सकता है.

फल: केला, पपीता जैसे फलों को फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है. इनका सेवन कब्ज, अपच और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर रखने में मददगार हैं.

फ्लैक्स सीड्स: फ्लैक्स सीड्स मिनरल्स, विटामिन, मैग्नीशियम, कॉपर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फॉस्फोरस और फाइबर जैसे तमाम तत्वों से भरपूर हैं, ऐसे में इनका सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं में रामबाण हैं.

दाल: दालों में प्रोटीन, आयरन, फोलेट, विटामिन, मैंगनीज और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हेल्दी रहने और फाइबर की कमी को दूर करने में सहायक हैं.

