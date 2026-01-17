विज्ञापन
अमरोहा में फास्ट फूड बना जानलेवा, जानिए कैसे ये किडनी से लेकर लिवर तक को पहुंचाता है नुकसान

अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 24 घंटे में तीन मौतों ने दहशत फैला दी है. जानिए कैसे जंक फूड शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचें.

अमरोहा में फास्ट फूड बना जानलेवा, जानिए कैसे ये किडनी से लेकर लिवर तक को पहुंचाता है नुकसान
fast Food: फास्ट फूड का सेवन सेहत के लिए हानिकारक.

Fast Food Amroha Case: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों का फास्ट फूड का सेवन उनके लिए मौत बन गया. बता दें कि एक बार फिर से फास्ट फूड का सेवन जानलेवा साबित हुआ है. महज 20 साल की एक लड़की की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है. बताया जा रहा है कि फास्ट फूड खाने के बाद युवती के पैंक्रियाज में गंभीर इंफेक्शन हो गया था. हालत लगातार बिगड़ती चली गई और इलाज के लिए उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हैरानी की बात यह है कि अमरोहा में सिर्फ 24 घंटे के अंदर फास्ट फूड से जुड़ी तीन मौतों की खबर सामने आई है. इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग हरकत में आ गया है. अमरोहा जिले के कई फास्ट फूड ठेलों और दुकानों की जांच की गई है. मोमोज और सॉस के सैंपल भी लिए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन लोगों की तबियत किस वजह से बिगड़ रही है. यह पता लगाया जा सके कि आखिर लोगों की तबीयत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ रही है.

फूड एक्सपर्ट का कहना है कि फास्ट फूड में रिफाइंड कार्ब, बहुत ज्यादा एडेड शुगर, नमक और खराब फैट होता है. यही वजह है कि इसे खाने से दिमाग में बार-बार इसे खाने की क्रेविंग होती है. इससे इसोफेगस में एसिडिटी बढ़ती है, पैंक्रियाज पर ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने का दबाव पड़ता है, लिवर में फैट जमा होने लगता है और किडनी पर नमक का बोझ बढ़ जाता है.

कैसे करें बचाव 

अगर हम अपनी थाली में सही सब्जियां शामिल करें तो शरीर के कई अंगों को सुरक्षित रखा जा सकता है. दिमाग के लिए पालक और ब्रॉकली फायदेमंद मानी जाती है. इसोफेगस के लिए लौकी और तोरई अच्छी होती है. पैंक्रियाज के लिए करेला और गाजर सूट करते हैं. लिवर को तंदुरुस्त रखने में चुकंदर और पालक मददगार हैं. छोटी आंत के लिए गाजर और बीन्स अच्छे होते हैं, जबकि बड़ी आंत के लिए भिंडी और पत्ता गोभी फायदेमंद मानी जाती है. किडनी के लिए लौकी और खीरा खाना बेहतर बताया जाता है.

बता दें अमरोहा में हुई इस घटना ने एस बार फिर से चेतावनी दी है कि स्वाद के चक्कर में कभी भी सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भारी पड़ सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

