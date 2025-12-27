विज्ञापन
सर्दियों में चाय पत्ती नहीं बल्कि इस पत्ती की पिएं चाय, इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ मिलेगी एनर्जी

Lemon Grass Tea Benefits: सर्दियों के मौसम में ठंड से बचाव और सेहत बनाए रखने के लिए लेमन ग्रास टी एक प्राकृतिक वरदान है. सर्दियों में लेमन ग्रास टी की चुस्की खासतौर पर फायदेमंद है.

सर्दियों में बेहद फायदेमंद है लेमन ग्रास टी.

Lemon Grass Tea Benefits: सर्दियों के मौसम में ठंड से बचाव और सेहत बनाए रखने के लिए लेमन ग्रास टी एक प्राकृतिक वरदान है. सर्दियों में लेमन ग्रास टी की चुस्की खासतौर पर फायदेमंद है. यह ताजगी भरी हर्बल ड्रिंक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है. लेमन ग्रास टी न केवल पाचन सुधारती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से तनाव से राहत देती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है. आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल हो रही यह चाय सर्दी-जुकाम से बचाव के लिए भी बेहतरीन है.

पाचन 

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय लेमन ग्रास टी के फायदों से अवगत कराता है. इसका सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है. यह पेट फूलना, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करती है. लेमन ग्रास टी में मौजूद सिट्रल कंपाउंड पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है. सर्दियों में भारी खाने से होने वाली तकलीफों में यह राहत देती है.

इम्यूनिटी सिस्टम

प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भी लेमन ग्रास टी का बड़ा योगदान है. इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं. सर्दियों में वायरल इंफेक्शन और फ्लू से बचाव के लिए रोजाना एक कप पीना लाभकारी है. यह टी सूजन कम करने में भी प्रभावी है. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और सर्दी से होने वाली सूजन में आराम मिलता है. साथ ही, यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और डिटॉक्स का काम करती है.

एनर्जी

लेमन ग्रास टी थकान को उतारने में भी प्रभावी है. रिलैक्सेशन को बढ़ावा देने वाली यह टी तनाव और चिंता कम करती है. इसकी सुगंध मूड को बेहतर बनाती है और नींद अच्छी आती है. सर्दियों की लंबी रातों में एक कप गर्म लेमन ग्रास टी पीना शांति का एहसास देता है.

कैसे बनाएं 

लेमन ग्रास टी बनाने के लिए ताजा या सूखे लेमन ग्रास के डंठल लें, काटकर पानी में उबाल लें. इसे 5 से 10 मिनट तक उबालने के बाद छान लें. स्वाद के लिए इसमें शहद या नींबू भी मिला सकते हैं. लेमन ग्रास टी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे रोजाना 1 या 2 कप से ज्यादा न पीएं. गर्भवती महिलाएं या कोई दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से सलाह के बाद ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

