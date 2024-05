गर्मियों में नमक का सेवन किस तरह करता है सेहत को प्रभावित, क्या हमें नमक का इनटेक बढ़ाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानें

How Much Salt Take in a Day: गर्मियों में नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि पसीने के माध्यम से आपके शरीर से नमक (सोडियम) की कमी होती है. हालांकि, नमक का सेवन संतुलित तरीके से करना महत्वपूर्ण है. गर्मियों में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे सोडियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है. सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है. लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है. गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने गर्मी में कितना नमक खाना चाहिए इस बारे में बता रही है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि (ICMR) और AIM के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति को 5 ग्राम नमक खाना चाहिए.

कितना नमक खाना चाहिए- (How Much Salt Take in a Day)

एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम (लगभग एक चम्मच) से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए. लेकिन भारत में 10 ग्राम के करीब व्यक्ति नमक का सेवन कर लेता है.

किन चीजों में पाया जाता है नमक-

पालक

धनिया पत्ती

पुदीना

दाल

अनाज

नमक का ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान- (Disadvantages of excessive salt consumption)

डब्बा बंद चीजों में नमक पाया जाता है. इन चीजों का ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

गु्र्दे की समस्या

बीपी की समस्या

किडनी की समस्या

