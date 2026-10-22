आटा गूंथते समय उसमें डालें ये एक चीज, गुब्बारे सी फूलेंगी रोटियां, घंटों रहेंगी नरम

गरमा-गरम और नरम-नरम रोटी का स्वाद ही कुछ अलग होता है. तवे पर फूली हुई रोटी में जब थोड़ा सा घी लग जाता है, तो खाना खाने का मजा दोगुना हो जाता है. लेकिन कई बार दोपहर का टिफिन खोलते ही दिल टूट जाता है, जब रोटियां सूखी, कड़ी या खिंची-खिंची सी मिलती हैं. ठंडी और कड़क रोटी चबाना सच में काफी मुश्किल काम है, जिससे पूरे खाने का स्वाद खराब हो जाता है. चाहे ऑफिस का लंच हो, बच्चों का स्कूल टिफिन हो या फिर सफर के लिए पैक किया गया खाना, रोटियों को लंबे समय तक सॉफ्ट रखना एक बड़ी चुनौती लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. कुछ छोटे-छोटे और आसान घरेलू तरीकों से आप अपनी रोटियों का ढीलापन और ताजगी पूरे दिन बरकरार रख सकते हैं.

आटा गूंधते समय ये मिलाएं:

आटा मलते समय उसमें एक छोटा चम्मच देसी घी जरूर डाल दें. यह छोटा सा काम आटे के अंदर नमी को लॉक कर देता है. इससे रोटियां हवा के संपर्क में आने के बाद भी जल्दी सूखती नहीं हैं. घी से रोटियों में एक बढ़िया खुशबू भी आती है और वे लंबे समय तक एकदम सॉफ्ट बनी रहती हैं.

गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें:

ठंडे पानी की जगह हल्का गरम पानी इस्तेमाल करने से आटा बहुत ही मुलायम बनता है. गुनगुना पानी आटे में खिंचाव पैदा करता है, जिससे रोटियां बेलते वक्त फटती नहीं हैं और सेकने पर बहुत अच्छी तरह फूलती हैं. आटा गूंधने के बाद उसे कम से कम 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. ऐसा करने से रोटियां घंटों बाद भी सॉफ्ट रहती हैं और उन्हें बार-बार गरम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

रोटी को हमेशा मीडियम आंच पर सेकें:

कई लोग जल्दबाजी में बहुत तेज आंच पर रोटियां सेकते हैं. इससे रोटी ऊपर से तो पक जाती है या जल जाती है, लेकिन अंदर से उसकी पूरी नमी खत्म हो जाती है. रोटी को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही सेकना चाहिए. तवे पर डालने के बाद उसे सिर्फ दो बार पलटें और ज्यादा देर तक न सेकें. सही आंच पर पकी हुई रोटी अंदर से नरम रहती है.

तवे से उतारते ही घी लगाएं:

जैसे ही रोटी तवे से उतरे, तुरंत उस पर हल्का सा घी लगा दें. गरम-गरम रोटी पर घी लगाने से वह अंदर तक सोख लेती है और ऊपर एक परत बन जाती है जो रोटी को सूखने से बचाती है. घी लगाने के बाद रोटियों को एक के ऊपर एक रखते जाएं, इससे उनकी गरमाहट बनी रहती है.

सूती कपड़े का इस्तेमाल करें:

रोटी को कभी भी सीधे प्लास्टिक के डिब्बे या एलूमीनियम फॉयल में न रखें. कैसरोल या टिफिन में सबसे पहले एक साफ सूती कपड़ा बिछाएं. उसके बाद रोटियां रखें और ऊपर से भी कपड़े से ढक दें. कपड़ा अतिरिक्त भाप को सोख लेता है, जिससे रोटियां गीली भी नहीं होतीं और ताजी बनी रहती हैं.

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