7 तरह के Dry Fruits लड्डू सिर्फ पांच मिनट में बनाएं ऐसे, स्वाद और सेहत दोनों का मिलेगा संगम

Dry Fruits laddu cooking tips : आजकल फिटनेस का जमाना है और हर कोई चाहता है हेल्दी रहना. ऐसे में ड्राई फ्रूट्स लड्डू एक कमाल का ऑप्शन बन गए हैं. ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया हैं. सबसे अच्छी बात? इन्हें बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और इसमें न शक्कर है, न घी, न मिल्क पाउडर. है ना इंट्रेस्टिंग बात.

अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आपको हर दिन टिफिन पैक करने की टेंशन रहती है, तो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू रोजाना की डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाएंगे.

ड्राई फ्रूट्स लड्डू की 7 हेल्दी वैरायटी जानिए यहां

भारत में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जिनसे आप कई तरह के लड्डू बना सकते हैं. यहां हम आपको 7 सबसे आसान और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेसिपी बता रहे हैं.

इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं.

अंजीर, अखरोट, खजूर और कटे हुए बादाम मिलाकर बनाएं

बीज निकले खजूर, किशमिश और सूखे नारियल का इस्तेमाल करें.

बादाम, काजू, किशमिश और अलसी के बीज मिलाएं.

ड्राई फ्रूट्स के साथ गोंद और गुड़ मिलाकर बनाएंय

राजगीरा पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और शहद से तैयार करें.

इसमें चिया सीड्स, बादाम, अखरोट और खजूर डालें.

लड्डू बनाने की 5 मिनट वाली विधि

अपनी पसंद के 2-3 ड्राई फ्रूट्स लें और उन्हें हल्का सा भून लें.

खजूर और अंजीर को बारीक काट लें या पीस लीजिए.भी ड्राई फ्रूट्स, बीज और खजूर को एक साथ अच्छे से मिलाएं.

हाथ में थोड़ा सा गुड़ (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) गरम करके मिश्रण में डालें.

छोटे-छोटे गोलाकार लड्डू बना लें.

इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें और 10 दिनों तक फ्रेश रहते हैं.

ड्राई फ्रूट्स लड्डू के फायदे

बिना शक्कर, बिना प्रेज़र्वेटिव्स फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं.

बच्चों और डाइटिंग पर रहने वालों के लिए परफेक्ट.

इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर.

वजन कंट्रोल करने में मददगार.

मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में करे हेल्प.

आसानी से घर में तैयार होने वाली हेल्दी मिठाई.

त्योहार, व्रत या रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं.

