कब्ज ने कर रखा है परेशान तो सोने से पहले खाएं ये भूरी चीज, सुबह उठते ही पेट हो जाएगा साफ

How To Get Rid of Constipation Naturally: कब्ज एक आम पाचन समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं. कब्ज के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे खराब डाइट, दवाएं या गर्भावस्था. तनाव, हार्मोन में उतार-चढ़ाव, रूटीन में बदलाव, लो फाइबर वाली डाइट और कुछ हेल्थ कंडिशन भी कब्ज पैदा कर सकती हैं. इसके साथ ही सर्द मौसम की शरुआत हो गई है ऐसे में कब्ज से समस्या इस मौसम में ज्यादा परेशान करती है. बता दें कि अपनी डाइट में फाइबर का सेवन करने से कब्ज से राहत मिल सकती है. आज हम आपको एक ऐसे ही खास फूड के बारे में बताएंगे जो सर्द मौसम में आपको कब्ज की समस्या से बचाकर रख सकता है.

कब्ज से छुटकारा पाने के उपाय (Food To Get Rid of Constipation)

गुड़

सर्दियों में गुड़ का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है. बता दें कि गुड़ में ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. बस आपको रात में सोने से पहले गुड़ का सेवन करना है और सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होगा. आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है और इसके फायदे.

गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्व

गुड़ में फाइबर पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है. जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है.

गुड़ का सेवन करने से बॉडी में पानी का लेवल भी सही बना रहता है जो मल को कड़ा होने से बचाने में मदद कर सकता है.

गुड़ में पाए जाने वाले तत्व शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है.

कैसे करें सेवन

आप रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ गुड़ का सेवन करें. ऐसा करने से सुबह पेट सही तरीके से साफ होने में मदद मिलेगी.

