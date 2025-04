खाना खाने के बाद भूलकर भी ना पीएं चाय, डॉक्टर ने बताई 3 वजह

Do Not Take Tea After Having Food: हम भारतीयों की ज़िंदगी में चाय का एक खास रिश्ता है. सुबह की शुरुआत हो या शाम का आराम, चाय हमेशा साथ होती है. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खाना खाते ही तुरंत चाय पी लेते हैं. ये आदत दिखने में तो आम लगती है, लेकिन सेहत पर इसका असर गहरा हो सकता है. डॉक्टरों की मानें तो खाने के बाद तुरंत चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं फरीदाबाद, AIMS में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और HOD डॉ. अमित मिगलानी (Dr. Amit Miglani) से की कि उन्होंने क्या कहा.

खाना खाने के बाद न पिएं चाय (Do Not Take Tea After Having Food)

1. पेट में तेजी से बढ़ता एसिड -

चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से एसिडिक तत्व पाए जाते हैं. जब हम चाय को खाना खाने के तुरंत बाद पीते हैं, तो ये पेट के अंदर एसिड का लेवल और बढ़ा देते हैं. इसका नतीजा होता है गैस, जलन और कभी-कभी पेट में दर्द. खासकर जिन लोगों को पहले से पेट की दिक्कत है, उनके लिए ये और भी परेशानी का कारण बन सकता है.

2. खाने का पचना हो सकता है मुश्किल -

खाने में मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब हम खाना खाकर तुरंत चाय पीते हैं, तो चाय में मौजूद कुछ तत्व प्रोटीन को इस तरह से बदल देते हैं कि उसका पाचन कठिन हो जाता है. इससे खाना पेट में भारी लगता है, सुस्ती आती है और कई बार बदहजमी की शिकायत भी हो सकती है.



3. शरीर को नहीं मिल पाता ज़रूरी आयरन -

चाय में एक तत्व होता है टैनिन, जो खाने में मौजूद आयरन को शरीर में अच्छे से जाने नहीं देता. यानी अगर आप खाने में आयरन से भरपूर चीजें ले भी रहे हैं और फिर चाय पी लेते हैं, तो शरीर उन्हें सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता. खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए ये बात और भी अहम हो जाती है, क्योंकि उनमें आयरन की जरूरत ज्यादा होती है.



तो क्या करें?

चाय पीना बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही समय जानना ज़रूरी है. खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद चाय पीना बेहतर होता है. इससे न सिर्फ पाचन ठीक रहता है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं.

