डायबिटीज के मरीजों को कौन सी दाल खानी चाहिए? Dr. Saleem ने बताया कैसे करती है काम

Diabeties Me Kaun Si Daal Khani Chaiye: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज को हमेशा ही अपने खान-पान का खास ख्याल रखना होता है. उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इन सभी चीजों का ध्यान रखना उनके लिए बेहद जरूरी होता है. तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कौन सी दाल खाना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है. दाल एक ऐसा फूड है जो खाने की थाली में शामिल होती ही है. वहीं डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाती है जिसकी वजह से वह ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है और शुगर डायबिटीज बन जाती है. आपको बता दें कि डायबिटीज में डाइट का अहम रोल होता है और वो बहुत ही ज्यादा क्रुशल होता है. क्योंकि यह जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर आ रही है यह हमारे खाने से ही हमें मिलती है. ऐसे में हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं इसका सीधा-सीधा असर हमारी ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सही चीजें खाना और सही ढंग से खाना बहुत जरूरी है.
आपने अक्सर सुना होगा एक गाना है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल को अक्सर गरीबों का खाना माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दाल जो है ये सेहत के लिए बहुत ही गजब की और फायदेमंद चीज होती है. दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफी लो होता ह. इसका मतलब है कि ये पेट में जाकर धीरे-धीरे डाइजेस्ट होती है और जिससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं होते हैं और कंट्रोल में रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं उस दाल के बारे में जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है.
चने ( ChickPeas)
चने के अंदर जो हाई फाइबर कंटेंट होता है वो इनके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करने में मदद करता है. ये धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं. चने से हमारी बॉडी में धीरे-धीरे ब्लड के अंदर शुगर रिलीज होती है एकदम से बढ़ती नहीं है और सिर्फ यही फायदा नहीं है. एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी बताती है दोस्तों कि अगर आप रेगुलरली चने को खाते रहते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है. इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि खून के अंदर मौजूद ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है. चने ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं. बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है डायबिटीज नहीं भी है या प्री डायबिटीज के केस मे हैं उन लोगों के अंदर डायबिटीज के होने के रिस्क को भी ये काफी हद तक कम करता है. चने दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काबुली चना एक होते हैं देसी चनें. दोनों ही डायबिटीज के लिए बढ़िया है आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर बहुत बारीकी से कंपेयर करें तो जो देसी चना है वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है ज्यादा अच्छा होता है, तो आप चाहे तो देसी चने को ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए वैसे अगर आपको वो पसंद है काबली तो आप काबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं.
