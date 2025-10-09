Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर किस दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानिए सही तारीख और इस दिन बनने वाले पकवान

Diwali 2025 Date: दीपावली रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार है. दीवाली के (Diwali 2025 Recipes) दिन लोगों को जितना रोशनी और पटाखे अट्रैक्ट करते हैं उतना ही घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को स्वादिष्ट पकवानों का इंतजार रहता है. इस साल लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि दिवाली कब मनाई जाए. हिंदू धर्मग्रंथों में दिवाली के दिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं दीवाली पर बनने वाली पकवान.

दीवाली पर बनने वाले पकवान- Traditional Dishes For Diwali:

1. गुजिया-

इंडिया में गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है. दिवाली होली जैसे त्यौहारों में खासतौर पर गुजिया बनाई जाती हैं. आप भी इस डिश को इस दिवाली बना सकते हैं.

सामग्री-

गुजिया के लिए आटा-

मैदा

घी

पानी

नमकभरने के लिए सामग्री-

खोया

चीनी

सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)

इलायची पाउडर



विधि-

आटा गूंथना-

एक बड़े बाउल में मैदा, घी, और नमक मिलाएं. इसमें पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें.

भरने की सामग्री तैयार करना-

एक पैन में मावा को भून लें. इसमें चीनी, सूखे मेवे, इलायची पाउडर, और केसर के धागे मिलाएं. इसे ठंडा होने दें.

गुजिया बनाएं-

आटे की छोटी लोइयां बनाएं. इसमें भरने की सामग्री भरें और गुजिया को बंद करें. गुजिया को गरम घी में सुनहरा होने तक तलें. गुजिया तैयार है और इसे गरम या ठंडा परोसा जा सकता है.

2. गुलाब जामुन-

भारतीय त्यौहार हो और गुलाब जामुन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. इस बार बाजार से गुलाब जामुन लाने से बेहतर कि आप घर में गुलाब जामुन बना लें. इसे बनाना बहुत ही आसान है.

3. बर्फी-

दिवाली पर आप अपने घर आए गेस्ट का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बर्फी बना सकते हैं. इसे आप खोए से भी बना सकते हैं.

