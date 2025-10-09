विज्ञापन
विशेष लिंक

Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर किस दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानिए सही तारीख और इस दिन बनने वाले पकवान

Diwali 2025 Date: हिंदू धर्मग्रंथों में दिवाली के दिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर किस दिन मनाई जाएगी दीवाली, जानिए सही तारीख और इस दिन बनने वाले पकवान
Diwali 2025 Date: कब है इस बार दीवाली.

Diwali 2025 Date: दीपावली रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार है. दीवाली के (Diwali 2025 Recipes) दिन लोगों को जितना रोशनी और पटाखे अट्रैक्ट करते हैं उतना ही घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को स्वादिष्ट पकवानों का इंतजार रहता है. इस साल लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि दिवाली कब मनाई जाए. हिंदू धर्मग्रंथों में दिवाली के दिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं दीवाली पर बनने वाली पकवान. 

दीवाली पर बनने वाले पकवान- Traditional Dishes For Diwali:

1. गुजिया-

इंडिया में गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है. दिवाली होली जैसे त्यौहारों में खासतौर पर गुजिया बनाई जाती हैं. आप भी इस डिश को इस दिवाली बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें- करवा चौथ व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी? जानें कारण और इसे बनाने की विधि 

Latest and Breaking News on NDTV

सामग्री-

  • गुजिया के लिए आटा-
  • मैदा
  • घी
  • पानी
  • नमकभरने के लिए सामग्री-

  • खोया
  • चीनी
  • सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)
  • इलायची पाउडर


विधि-
आटा गूंथना-
एक बड़े बाउल में मैदा, घी, और नमक मिलाएं. इसमें पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें.

भरने की सामग्री तैयार करना-
एक पैन में मावा को भून लें. इसमें चीनी, सूखे मेवे, इलायची पाउडर, और केसर के धागे मिलाएं. इसे ठंडा होने दें.

गुजिया बनाएं-
आटे की छोटी लोइयां बनाएं. इसमें भरने की सामग्री भरें और गुजिया को बंद करें. गुजिया को गरम घी में सुनहरा होने तक तलें. गुजिया तैयार है और इसे गरम या ठंडा परोसा जा सकता है.

2. गुलाब जामुन-

भारतीय त्यौहार हो और गुलाब जामुन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. इस बार बाजार से गुलाब जामुन लाने से बेहतर कि आप घर में गुलाब जामुन बना लें. इसे बनाना बहुत ही आसान है.

3.  बर्फी-

दिवाली पर आप अपने घर आए गेस्ट का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बर्फी बना सकते हैं. इसे आप खोए से भी बना सकते हैं.  

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali 2025 Date, Diwali Tithi, Diwali Muhurat, Diwali Singnificance, Diwali Importance, Diwali Recipe, Diwali Hindi
Get App for Better Experience
Install Now