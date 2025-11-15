विज्ञापन
Diabetes Diet Chart: डायबिटीज मे क्या खाएं- क्या नहीं, यहां देखें पूरा डाइट चार्ट

Diabetes Diet Chart: डायबिटीज में आपको अपने खान-पान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, तो यहां देखिए डायबिटीज के मरीजों के लिए पूरा डाइट चार्ट कि आपको यहां क्या खाना चाहिए क्या नहीं.

Read Time: 5 mins
Diabetes Diet Chart: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट मे आने के बाद इसके मरीजों को जिंदगी भर दवाओं का सेवन करना पड़ता है और अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है बस आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर सही तरीके से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है. ऐसा कंडीशन में शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. डायबिटीज अपने साथ कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है. डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज करना है तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना जरूरी माना जाता है. क्योंकि आप जो खाते हैं वो सीधे तौर पर बॉडी में ग्लूकोज के लेवल पर असर डालता है. 

अगर आपका खान-पान सही नही है तो इससे डायबिटीज बढ़ेगा और इसका असर आपकी किडनी की परेशानी, नर्वस सिस्टम के डैमेज और दिल की बीमारी आदि का कारण बन सकती है. तो चलिए जानते हैं कि इस बीमारी को मैनेज करने के लिए आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए.

डायबिटीज रोगियों को क्या खाना चाहिए?

बिना स्टार्च वाली सब्जियां (Non-Starchy Vegetables)- डायबिटीज के रोगियों को ऐसी सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए जिसमें स्टार्च पाया जाता है. आप पालक, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ये सब्जियां फाइबर से भरपूर और कार्बोहाइड्रेट से कम होती हैं. इन सब्जियों का सेवन शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाए बिना शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती हैं.

साबुत अनाज (Whole Grains)- डायबिटीज रोगियों को साबुत अनाज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ, ज्वार और ओट्स. आपको बता दें कि साबुत अनाज धीरे धीरे शरीर को एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है.

हेल्दी फैट (Healthy Fats)- हैल्दी फैट न केवल ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है बल्कि ये हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. हेल्दी फैट का सेवन शरीर में सूजन कम करने के साथ साथ शरीर को एनर्जी भी देता है. हेल्दी फैट के लिए डायबिटीज रोगियों को जैतून का तेल, नट्स, बीज और एवोकाडो का सेवन करना चाहिए.

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल (Low-Glycemic Fruits)- डायबिटीज के मरीजों को ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इन फलों में सेब, संतरा और जामुन जैसे फल शामिल हैं.

डायबिटीज रोगियों को क्या नहीं खाना चाहिए?

ज्यादा मीठे और ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स (Sugary Beverages)- डायबिटीज रोगियों को बहुत ज्यादा मीठी चीजों का ये ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाकर के ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं. ऐसे लोगों को पैकेट बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा औऱ एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए. इसकी बजाय डायबिटीज रोगी हर्बल टी या बिना चीनी वाली चाय का सेवन कर सकते हैं.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स (Refined Carbohydrates Foods)- डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स का सेवन करने से बचना चाहिए. दरअसल ये फूड आइटम्स शरीर में जाकर ग्लूकोज के तेजी से अवशोषण (sugar absorption) का कारण बनते हैं जिससे ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ता और कम होता है. ऐसे लोगों को व्हाइट ब्रेड, पास्ता, केक, पेस्ट्रीज आदि चीजे शामिल हैं.

ज्यादा सोडियम युक्त फूड्स (High-Sodium Foods)- डायबिटीज के रोगियों को ऐसे फूड आइटम्स का सेवन करने से बचना चाहिए जो प्रोसेस्ड (processed foods) किए गए हों, जैसे डिब्बा बंद सूप और डिब्बा बंद रेडी टू इट फूड आइटम्स. इसके साथ ही वो फूड आइटम्स जिसमें नमक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. आपको बता दें कि ज्यादा नमक के सेवन से शरीर में सोडियम बढ़ जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है. डायबिटीज रोगियों के लिए हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर मेडिकल कंडीशन हो सकती है.

फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स (Full-Fat Dairy Products)- ज्यादा फैट वाले फूड्स जैसे फुल क्रीम दूध, क्रीम, चीज और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट भी डायबिटीज रोगियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनमें सैचुरेटेड फैट (saturated fats) की मात्रा ज्यादा होती है जिससे वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे पैदा हो जाते हैं. ज्यादा वजन औऱ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल (cholesterol) भी डायबिटीज रोगियों के लिए गंभीर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

