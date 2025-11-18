आज डिनर में क्या बनाऊं: कुकर में बिल्कुल बाजार जैसा जालीदार ढोकला बनाने का आसान तरीका, नोट करें रेसिपी

Dhokla In Cooker: अगर आप भी ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक परफेक्ट हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. ढोकला एक गुजराती डिश है जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. ये बनाने में सुपर इजी है और खाने में टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है. अगर आप भी मार्केट जैसा घर पर जालीदार ढोकला बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

बेसन के बैटर से ढोकला बनाया जाता है, जिसे भाप में पकाने के बाद कढ़ीपत्ते, राई, हरी मिर्च का एक तड़का तैयार करके इस पर डालकर इसे तैयार करते हैं. लेकिन आज के समय में आपको चावल ढोकला, रागी ढोकला, रवा ढोकला, चना दाल और यहां तक ​​कि चिली चीज़ ढोकला भी खाने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: रात में खाना चाहते हैं कुछ स्वादिष्ट और हल्का तो एक बार जरूर ट्राई करें मसाला खिचड़ी, नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं परफेक्ट ढोकला-(How To Make Dhokla In Cooker)

सामग्री-

बेसन

नमक

हींग

चीनी पाउडर

साइट्रिक एसिड/निम्बू का सत

कलर

पानी

तेल

मीठा सोडा

तड़का-

तेल

राई

कड़ी पत्ता

हरी मिर्च

पानी

नमक

नींबू का रस

विधि-

एक बाउल में बेसन, सिट्रिक एसीड, नमक, शुगर और हल्दी मिलाएं. पानी डालते हुए पेस्ट को स्मूथ बना लें. मिश्रण का पेस्ट हल्का गाढ़ा रखें. एक ग्लास में बेकिंग सोडा और पानी डालें और इसे ढोकला मिक्सचर पर डाल दें. स्टीम वाले बर्तनों पर चिकनाई लगा लें और उस पर मिक्सचर डालें. एक कुकर में थोड़ा सा पानी डालें और इसके अंदर उस बर्तन को रखें जिसमें बैटर डाला है. फिर सीटी निकाल कर कुकर को बंद कर दें और 15-20 मिनट तक स्टीम देकर पकाएं. एक पैन में तेल, सरसों, कढ़ी पत्ता और शक्कर डालकर चटका लें. कुकर खोलकर ढोकला को ठंडा करें फिर इसे अपनी पसंद के शेप में काटे और इस तड़के को बने हुए ढोकले पर डाल लें. ढोकला बनकर तैयार है सर्व करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)