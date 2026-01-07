'सांस लेने में दिक्कत दिक्कत होती थी, कोई गला घोंटता था', हेमा मालिनी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी हमेशा से हरे-भरे पेड़ों से घिरे बंगलों में रहना पसंद करती रही हैं. चेन्नई और दिल्ली में बड़ी हुईं हेमा को मुंबई के अपार्टमेंट्स में रहना अच्छा नहीं लगता था. वे महीनों तक खुद को घुटन महसूस करती रहीं. राम कमल मुखर्जी की किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में अभिनेत्री ने अपने शुरुआती दिनों के कई रोचक किस्से साझा किए हैं. हेमा ने बताया कि 1972 में फिल्म 'सीता और गीता' की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुंबई में अपना पहला बंगला खरीदा. इससे पहले उनके पिता ने उन्हें साउथ मुंबई के वॉकेश्वर इलाके में एक समुद्र के किनारे वाला बड़ा अपार्टमेंट गिफ्ट किया था. शूटिंग के ब्रेक में जब हेमा वहां पहुंचीं तो उन्होंने पिता से साफ कह दिया कि वे शहर में नहीं रहना चाहतीं, बल्कि पेड़ों से घिरा घर चाहती हैं, जैसा चेन्नई में था. इसके बाद पिता ने जुहू में बंगला ढूंढना शुरू किया.

हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर से क्या डेब्यू

अभिनेत्री ने अपनी हिंदी डेब्यू फिल्म 'सपनों का सौदागर' के समय को भी याद किया, जब वे बांद्रा के एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थीं. वह जगह मुख्य रूप से कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया के ड्रेस ट्रायल के लिए इस्तेमाल होती थी. इसके बाद वे एक बंगले में शिफ्ट हुईं, लेकिन वहां का अनुभव डरावना था. हेमा ने किताब में लिखा, "हर रात मुझे लगता था कि कोई मुझे गला घोंट रहा है. सांस लेने में दिक्कत होती थी. मैं अपनी मां के साथ सोती थी और वे भी मेरी बेचैनी देखती थीं. अगर एक-दो बार होता तो नजरअंदाज कर देते, लेकिन हर रात ऐसा होना जारी रहा."

एक दूसरे के सामने रहती थीं प्रकाश और हेमा

इसी दौर में धर्मेंद्र जी अक्सर कॉफी पीने आया करते थे. हेमा ने कहा, "उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं उनसे प्यार करूंगी और शादी करूंगी." बाद में उन्होंने जुहू में एक गुजराती परिवार का पांच साल पुराना बंगला खरीदा, जहां ढेर सारे पेड़ थे. उन्होंने इसमें और कमरे जोड़े. किताब में हेमा की बेटी ईशा देओल ने भी साझा किया कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से 30 साल की उम्र में पहली मुलाकात की. हेमा और प्रकाश कौर जुहू में एक-दूसरे के सामने रहती थीं, लेकिन कम ही मिलती थीं. शादी के बाद हेमा अपनी बेटियों के साथ बंगले में रहती थीं, जबकि धर्मेंद्र अक्सर उनसे मिलने आते थे.

