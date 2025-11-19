किचन में मौजूद ये चीजें दांतों में लगे पायरिया को जड़ से कर देंगी खत्म, जान लें इस्तेमाल का तरीका

विज्ञापन
Pyorrhea Home Remedies: पायरिया एक ऐसी समस्या है जिसमें मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन और लालिमा, लगातार मुंह से बदबू आना शामिल है. इससे राहत पाने के लिए आप किचन में मौजूद इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Pyorrhea Home Remedies: दांतों से जुड़ी समस्याएं आज के समय में काफी देखी जाती हैं. क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक इससे जूझ रहे हैं. दांत के कीड़े, दांत दर्द और पायरिया सबसे कॉमन समस्या हैं. आपको बता दें कि पायरिया एक क्रॉनिक इंफेक्शन है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है. यह दांतों को मजबूती देने वाले लिगामेंट, मुलायम टिश्यू और हड्डी को कमजोर बनाती है. समय रहते इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है. पायरिया के मुख्य लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन और लालिमा, लगातार मुंह से बदबू आना, दांतों का ढीला होना, और दांतों के बीच में मवाद या पीला स्राव जमा होना शामिल है. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं को किचन में मौजूद इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर से उपचार कराना बेहतर है.

पायरिया का घरेलू उपाय- (Pyorrhea Ka Gharleu Upaye)

1. अमरूद के पत्ते- 

कच्चे अमरूद या अमरूद के पत्ते चबाने से मसूड़ों से खून आने की समस्या से राहत मिल सकती है. इससे दांतों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

2. लौंग का तेल-

लौंग के तेल में प्राकृतिक दर्द निवारक और जीवाणुरोधी गुण होते हैं. दर्द से राहत पाने के लिए रुई के फाहे से थोड़ा सा लौंग का तेल प्रभावित जगह पर लगाएं. इससे पायरिया की समस्या से राहत मिल सकती है.

3. हल्दी-

हल्दी किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल लगभग कई तरह की डिशेज में स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. अनार का पेस्ट-

कुचले हुए अनार में नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और मसूड़ों पर 5 मिनट तक लगाकर गुनगुने पानी से धो लें. इससे पायरिया की समस्या में राहत मिल सकती है.

5. नीम के पत्ते-

नीम की पत्तियों का रस निकालकर मसूड़ों पर लगाएं और 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें. यह खून को बंद करने और बदबू से छुटकारा दिलाने में मददगार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

